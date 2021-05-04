المالية توضح كيف تم تمويل العجز في ميزانية الربع الأول لعام 2021

بلادي – الرياض :

كشفت بيانات وزارة المالية عن التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 2021 تراجع العجز بنسبة 78 %، ليبلغ 7.4 مليار ريال مقابل 34.1 مليار ريال.

وأوضحت البيانات أن العجز الذي حققته الميزانية بقيمة 7.4 مليار ريال جرى تمويله من الدين الداخلي بقيمة 6.1 مليار ريال، إضافة إلى تمويل من الدين الخارجي بقيمة 23.4 مليار ريال.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك مبلغاً متبقياً من إجمالي التمويل لم يُستخدم في تمويل العجز خلال الربع الأول، وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية خلال الفترة المتبقية من العام.