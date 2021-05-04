ميزانية الربع الأول لعام 2021.. الإيرادات 205 مليار ريال والمصروفات 212 مليار ريال

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة المالية اليوم (الثلاثاء)، عن التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 2021.

وارتفعت ايرادات الميزانية السعودية 7 % خلال الربع الأول، لتبلغ 204.8 مليار ريال مقابل 192.1 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2020.

وتراجعت المصروفات 6 %، إلى 212.2 مليار ريال مقابل 226.2 مليار ريال، كما تراجع العجز 78 %، ليبلغ 7.4 مليار ريال مقابل 34.1 مليار ريال.