بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة المالية اليوم (الثلاثاء)، عن التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 2021.
وارتفعت ايرادات الميزانية السعودية 7 % خلال الربع الأول، لتبلغ 204.8 مليار ريال مقابل 192.1 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2020.
وتراجعت المصروفات 6 %، إلى 212.2 مليار ريال مقابل 226.2 مليار ريال، كما تراجع العجز 78 %، ليبلغ 7.4 مليار ريال مقابل 34.1 مليار ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميزانية الربع الأول لعام 2021.. الإيرادات 205 مليار ريال والمصروفات 212 مليار ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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