بلادي – الرياض :
كشفت بيانات وزارة المالية عن التقرير الربعي الأول لأداء الميزانية العامة للدولة من السنة المالية 2021 تحقيق إيرادات بقيمة 204.8 مليار ريال، ومصروفات 212.2 مليار ريال.
وسجلت الإيرادات النفطية أعلى عائد بـ 116.5 مليار ريال، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية 88.1 مليار ريال، منها الضرائب على السلع والخدمات 53.6 مليار ريال، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 4 مليارات ريال.
وفيما يخص المصروفات، تصدرت تعويضات العاملين الأعلى في المصروفات بقيمة 122.9 مليار ريال، يليها استخدام السلع والخدمات 27.6 مليار ريال والأصول غير المالية 14 مليار ريال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفاصيل الإيرادات والمصروفات الفعلية لميزانية الربع الأول لعام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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