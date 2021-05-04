ارتفاع تحويلات الأجانب والمواطنين إلى الخارج خلال شهر مارس

بلادي – الرياض :
ارتفعت تحويلات المقيمين إلى خارج المملكة، خلال شهر مارس 2021، بنسبة 15%، لتبلغ نحو 14.05 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، أنه مقارنة بشهر فبراير 2021، فقد سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر مارس الماضي ارتفاعا بنحو 2.75 مليار ريال، وبنسبة 24%.
وتُعد بذلك تحويلات الأجانب خلال شهر مارس الماضي الأعلى قيمة في 8 أشهر، أي منذ يوليو 2020، حيث بلغت آنذاك 15.21 مليار ريال.
من جانب آخر، سجلت تحويلات المواطنين للخارج خلال مارس الماضي ارتفاعاً بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، لتصل إلى 6.52 مليار ريال، هي الأعلى في أكثر من 3 سنوات، أي منذ نوفمبر 2017 والتي بلغت حينها 7.95 مليار ريال.
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