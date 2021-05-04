“الإحصاء”: انخفاض أعداد المعتمرين بنحو 70% خلال 2020 بسبب “كورونا”

بلادي – الرياض :

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن تسبب جائحة كورونا في انخفاض أعداد المعتمرين بنسبة 69.6 % خلال العام الماضي، مقارنةً بعام 2019م.

وأوضحت الهيئة في إحصائيتها للعام الماضي، بناءً على نتائج مسح العمرة (لمعتمري الداخل) والبيانات المسجلة التابعة لوزارة الحج والعمرة (لمعتمري الخارج)، أن إجمالي المعتمرين بلغ 5.8 مليون معتمر، 12.8% منهم مواطنون، فيما بلغت نسبة معتمري الخارج 66.08 %، ومعتمري الداخل 33.92%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن إجمالي المعتمرين القادمين من الخارج شهد انخفاضا بنسبة بلغت 48.40% عن عام 2019؛ وذلك بسبب الجائحة وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة للوقاية من فيروس (كوفيد-19) والحد من انتشاره، حيث بلغ عددهم 3.8 مليون معتمر.

وسجلت فترة الإقامة للمعتمرين مدة أسبوعين كأعلى مدة إقامة، وذلك بنسبة 54.5 %، بينما كانت مدة الإقامة لأسبوعين في عام 2019 بنسبة 48% من المعتمرين.