استبدال عبارة “للمسلمين فقط” بـ”إلى حد الحرم” في لوحات الطرق بالمدينة المنورة

بلادي – الرياض :

استبدلت الجهات المعنية في المدينة المنورة، اللوحات الإرشادية التي تستقبل الزوار إليها بالعبارة الشهيرة “للمسلمين فقط” وسط لون تحذيري أحمر، إلى عبارة “إلى حد الحرم”.

كما تظهر صور منتشرة للوحات الطرق بالمدينة المنورة استبدال الخطوط العربية القديمة إلى “الخط المدني”، كأسلوب لكتابة اللوحات الإرشادية على ممراتها، وذلك بهدف تعزيز مكونات الهوية البصرية لها.

يذكر أن حظر الدخول لغير المسلمين محصور فقط على حدود الحرم المدني، في حين يُسمح لهم بدخول بقية أنحاء المدينة المنورة وكذلك المحافظات والمراكز التابعة لها.