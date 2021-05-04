“التأمينات”: تسجيل العامل دون علاقة عمل حقيقية يعرض المنشأة لغرامة 20 ألف ريال

بلادي – الرياض :

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أصحاب العمل، عدم تسجيل العاملين دون وجود علاقة عمل حقيقية، مشددةً على أنه في حال رصد أي علاقة عمل غير حقيقية لدى المنشأة سيتم إيقاع العقوبات المقررة في نظام التأمينات.

وأوضحت أنه في حال ثبوت أي حالة لتسجيل عامل دون وجود علاقة عمل فعلية، تُفرض على المنشأة غرامة مالية تصل إلى ضعف مبلغ الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة المسجلة أو 20 ألف ريال أيهما أعلى عن كل حالة.

كما يتم تطبيق مخالفة صرف تعويض دون وجه حق على المستفيد، وتكون غرامتها لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات مع إعادة ما صُرف له، ويتم إلغاء مدد الاشتراك المسجلة باعتبارها غير صحيحة، كما يتم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمنع المنشأة الاستقدام، بخلاف العقوبات التي ينص عليها نظام العمل.

وأشارت التأمينات إلى أنها تستخدم نظام ذكاء اصطناعي لمتابعة حركة تسجيل المشتركين، وتحليلها بناء على معايير معينة لاكتشاف الحالات المشبوهة، وإحالتها للتفتيش الميداني للتحقق وتسجيل المخالفات والعقوبات.