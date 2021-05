نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إتاحة الدخول إلى نظام نور التعليمي عبر بوابة النفاذ الوطني رسمياً في المقال التالي

إتاحة الدخول إلى نظام نور التعليمي عبر بوابة النفاذ الوطني رسمياً، قامت وزارة التعليم بالمملكة بإطلاق نظام نور التعليمي الذي يخدم العملية التعليمية، وجميع المهتمين بها من طلاب وأولياء أمور ومعلمين وإداريين، وذلك بأوامر وتوجيهات ملكية وفقاً لبرنامج التحول الوطني 2020،ورؤية المملكة التي تتطلع إليها لعام 2030، حيث ساعد نظام نور التعليمي على تحويل العملية التعليمية من النظام المعتاد إلى نظام رقمي، وذلك لتسهيل العملية التعليمية على الطلاب والمعلمين، حيث تقدم العديد من الخدمات التعليمية لجميع المراحل الدراسية. الدخول إلى نظام نور عبر بوابة النفاذ الوطني أتاحت وزارة التعليم السعودية إمكانية الدخول إلى نظام نور التعليمي عبر بوابة النفاذ الوطني، وهي إحدى البوابات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية والتي تتيح إصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بشكل رقمي مواكبة للتطور التكنولوجي الذي شهدته البلاد، حيث تقدم العديد من الخدمات التي تخدم كافة المواطنين والمقيمين، وذلك بعد تدني مصداقية وأمان الهوية الرقمية واحتمال تعرضها للسرقة أو اختراقها. كيفية الدخول إلى نظام نور عبر بوابة النفاذ الوطني أوضحت وزارة التعليم بالمملكة إمكانية الدخول إلى نظام نور التعليمي عبر بوابة النفاذ الوطني، وذلك عن طريق كتابة إسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بالمواطن على منصة أبشر للدخول إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد كما يمكن أيضاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة النفاذ الوطني من خلال الصفحة الرسمية لنتائج الطلاب عبر نظام نور التعليمي، واختيار تسجيل الدخول عبر بوابة أبشر، وستصلك رسالة نصية تحمل كلمة المرور قم بكتابتها في المكان المخصص، والضغط على التالي، ويتم تحويلك مباشرةً إلى الصفحة الرئيسية لنظام نور التعليمي. ومن الجدير بالذكر أن نظام نور يقدم العديد من الخدمات التعليمية مثل: نتائج الطلاب أو التسجيل للطلاب في المراحل الابتدائية ورياض الأطفال. الوسوم

عمر شويل - جدة

