نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حساب نصاب الزكاة لكل فرد عبر منصة زكاتي في المقال التالي

كيفية حساب نصاب الزكاة لكل فرد عبر منصة زكاتي، الزكاة هي إحدى أركان الإسلام الخمس الذي شرعها الله تعالى في السنوات الأولى من هجرة نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم -، وقد جاءت العديد من آيات القرآن الكريم الي تحث على ذلك، وتكون الزكاة على المال والذهب الذي بلغ النصاب ومر عليه عام كامل، لذا فإن كل فرد يسارع إلى إخراج ذكاته خلال شهر رمضان ليحصل على أجر مضاعف، وقد حددت المملكة العربية السعودية ذكاة كل فرد لهذا العام بقيمة 3 ريال سعودي. حساب نصاب الزكاة لكل فرد عبر منصة زكاتي منصة زكاتي التابعة للهيئة العامة للزكاة بالمملكة، والتي تتيح لكن مواطن داخل المملكة من حساب الزكاة لإخراجها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتصل إلى المستحقين من الفقراء والمساكين والمحتاجين، ويمكن حساب نصيب الزكاة لكل فرد عن طريق الدخول إلى منصة زكاتي الإلكترونية، ويتم حساب الزكاة على حسب الذي يمتلكه الفرد سواء مال أو ذهب، كما يمكن دفع هذه الزكاة إلى المنصة عبر خدمة سداد. كيفية دفع الزكاة عبر منصة زكاتي منصة زكاتي وسيلة هامة تقوم بتوصيل الزكاة إلى المستحقين في كافة أنحاء المملكة إلكترونياً عن طريق خدمة سداد والبنوك السعودية، ويمكن دفع الزكاة عبر منصة زكاتي كما يلي: الذهاب إلى صفحة منصة زكاتي الإلكترونية.

اختيار خدمة دفع الزكاة من قائمة الخدمات الموجودة.

كتابة البيانات المطلوبة مثل مبلغ الزكاة المراد دفعه.

كتابة رمز التحقق، والضغط على التالي.

الانتقال إلى خدمة سداد، ليتم سداد الزكاة بعد ثلاثة أيام فقط من توقيت الدفع.

بعد ذلك تظهر لك قائمة تحتوي على قيمة الزكاة التي قمت بسدادها.

قم بالضغط على المربع الخاص بالموافقة على شروط وأحكام الخدمة، والضغط على تأكيد الدفع.

عمر شويل - جدة كيفية حساب نصاب الزكاة لكل فرد عبر منصة زكاتي - ثقفني

