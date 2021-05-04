كيفية حساب نصاب الزكاة لكل فرد عبر منصة زكاتي، الزكاة هي إحدى أركان الإسلام الخمس الذي شرعها الله تعالى في السنوات الأولى من هجرة نبينا محمد – صلى الله عليه وسلم -، وقد جاءت العديد من آيات القرآن الكريم الي تحث على ذلك، وتكون الزكاة على المال والذهب الذي بلغ النصاب ومر عليه عام كامل، لذا فإن كل فرد يسارع إلى إخراج ذكاته خلال شهر رمضان ليحصل على أجر مضاعف، وقد حددت المملكة العربية السعودية ذكاة كل فرد لهذا العام بقيمة 3 ريال سعودي.

حساب نصاب الزكاة لكل فرد عبر منصة زكاتي

منصة زكاتي التابعة للهيئة العامة للزكاة بالمملكة، والتي تتيح لكن مواطن داخل المملكة من حساب الزكاة لإخراجها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لتصل إلى المستحقين من الفقراء والمساكين والمحتاجين، ويمكن حساب نصيب الزكاة لكل فرد عن طريق الدخول إلى منصة زكاتي الإلكترونية، ويتم حساب الزكاة على حسب الذي يمتلكه الفرد سواء مال أو ذهب، كما يمكن دفع هذه الزكاة إلى المنصة عبر خدمة سداد.

كيفية دفع الزكاة عبر منصة زكاتي

منصة زكاتي وسيلة هامة تقوم بتوصيل الزكاة إلى المستحقين في كافة أنحاء المملكة إلكترونياً عن طريق خدمة سداد والبنوك السعودية، ويمكن دفع الزكاة عبر منصة زكاتي كما يلي: