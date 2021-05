نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية 1442 وأهم التخصصات المطلوبة في المقال التالي

شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية، عملية القبول في الكلية الخاصة بالملك فهد شهدت الكثير من التطورات على مدى ما مضى من عقود، حيث تكلل هذه التطور سنة 1442هـ، والآن تم الإعلان عن شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية، فقط على خريجي الكليات والذين تنطبق عليهم المواصفات وشروط القبول والتسجيل، فهذا المتداول الآن في جميع شوارع المملكة العربية السعودية، والمتصدر حديًا نتائج البحث جوجل وغيرها من المواقع الإلكترونية الشائعة، وكذلك السرشيال ميديا خلال هذه الساعات، ويزامت هذا الحدث مع الكلية الأمنية لفتحها باب التسجيل للمتقدمين، وقبول دفعات جديدة من أجل القيام بتأهيل الكثير من الضباط الجامعيين دالخل المملكة. شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية، تضع كلية الملك الفهد عدة شروط رئيسية للقبول في ما تم الإعلان عنه من قبول دفعات جديدة من خلال موقعها موقع الكلية الأمنية، سواء كان طلابها من خريجى الكليات والمعاهد، او حتى من خريجي الثانوية العامة، كذلم من هؤلاء الطلاب الذين حصلوا على شهادة الماجستير في مختلف المجالات، وإليكم أهم الشروط التي تم وضعها: أن يكون جنسية المتقدم سعودية سواء من الاصل او المنشأ، ولكن قد تم الاستثناء من لك أن يكون قد نشأ في الخارج أثناء إجراء والده للخدمة.

حسن السير والسلوك.

ينبغي ألا يزيد عمره عن 27 عام، باستثناء الأطباء فيسمح وصول سنهم إلى 30 عامًا.

اللياقة البدنية العالية.

يشترط الا يكون قد تم عمله سابقًا في الخدمة.

عدم الزواج من إمراة اجنبية.

يجب اجتياز كل الامتحانات المتعلقة بالقبول مثل الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

يشترط اللا يمر ما يزيد عن سنة على تخرجه. أهم التخصصات المطلوبة في كلية الملك فهد الأمنية وبعدما تعرفنا على شروط القبول في كلية الملك فهد الأمنية، سنتعرف على أهم التخصصات التي يحتاجها: التخصصات الطبية.

تخصص الآداب

تخصصات الترجمة.

تخصص التربية.

تخصصات الهندسة.

التخصصات الصحية.

تخصص الاعلام. الوسوم

