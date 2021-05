نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في كلية الملك فهد الامنية وشروط القبول 1442/1443 في المقال التالي

التسجيل في كلية الملك فهد الامنية، تم فتح باب التسجيل مؤخرًا للالتحاق بكلية الملك فهد، وذلك لجميع طلاب المدارس الثانوية، ويمكن الان لجميع الطلاب الذي ينطبق عليهم شروط التسجيل في كلية الملك فهد الامنية ان يقوموا بعملية التسجيل الإلكتروني للوظائف، حيث ان كلية الملك فهد واحدة من ضمن الجامعات العسكرية الشهيرة والهامة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر جزءًا هامًا من الشروط أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة. التسجيل في كلية الملك فهد الامنية تقع كلية الملك فهد على طريق خريص شرق الرياض، وقد تم تأسيسها من أكثر من 75 عاما ومازالت قائمة حتى الآن، ويمكن لجميع الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التقديم في الكلية القيام بالتسجيل في كلية الملك فهد الامنية لتخريج ضباط أكفاء بدرجة البكالوريوس في الحياة الأمنية، ومن المقرر ان يتم اغلاق التقديم بعد شهر واحد من الآن ليتم مراجعة طلبات التقدم والتعرف على الطلاب المؤهلين لدخول الكلية، ويمكن القيام بالتسجيل عن طريق الدخول إلى موقع الكلية وإجراء الخطوات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل. شروط التسجيل في كلية الملك فهد الامنية يجب أن لا يقل المعدل التراكمي عن 80٪ في مؤهل الثانوية العامة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 22 سنة.

يجب على المتقدم أن يقوم باجتياز اختبار القدرات العامة بدرجة لا تقل عن 70%.

يجب على الطالب اجتياز اختبار التحصيل بمعدل لا يقل عن 65%.

ألا يكون مفصولاً من أي من الكليات العسكرية أو المعاهد العسكرية لأي سبب موضح.

أن يكون متزوجًا من سعودية وأن لا يكون متزوج من اجنبية او غير حاصلة على الجنسية السعودية.

يجب على المتقدم اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واللياقة البدنية وجميع الاختبارات المقررة. الوسوم

