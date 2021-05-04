رابط التسجيل في كلية الملك فهد الامنية وشروط القبول 1442/1443

التسجيل في كلية الملك فهد الامنية، تم فتح باب التسجيل مؤخرًا للالتحاق بكلية الملك فهد، وذلك لجميع طلاب المدارس الثانوية، ويمكن الان لجميع الطلاب الذي ينطبق عليهم شروط التسجيل في كلية الملك فهد الامنية ان يقوموا بعملية التسجيل الإلكتروني للوظائف، حيث ان كلية الملك فهد واحدة من ضمن الجامعات العسكرية الشهيرة والهامة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر جزءًا هامًا من الشروط أن يكون المتقدم من خريجي الثانوية العامة.

التسجيل في كلية الملك فهد الامنية

تقع كلية الملك فهد على طريق خريص شرق الرياض، وقد تم تأسيسها من أكثر من 75 عاما ومازالت قائمة حتى الآن، ويمكن لجميع الطلاب الذين تنطبق عليهم شروط التقديم في الكلية القيام بالتسجيل في كلية الملك فهد الامنية لتخريج ضباط أكفاء بدرجة البكالوريوس في الحياة الأمنية، ومن المقرر ان يتم اغلاق التقديم بعد شهر واحد من الآن ليتم مراجعة طلبات التقدم والتعرف على الطلاب المؤهلين لدخول الكلية، ويمكن القيام بالتسجيل عن طريق الدخول إلى موقع الكلية وإجراء الخطوات المطلوبة لإكمال عملية التسجيل.

شروط التسجيل في كلية الملك فهد الامنية