نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل لا يطلب تحويل الراتب شركة مرابحة مرنة أسهل إجراءات ميسرة للنساء والرجال في المقال التالي

تمويل لا يطلب تحويل الراتب شركة مرابحة مرنة وهي معتمدة من البنك المركزي السعودي ساما تقدم الحلول التمويلية بصورة مرنة وعلى أساسها تتبع أحكام الشريعة الإسلامية في منتجاتها، وبمناسبة الشمول المالي أتاحت الشركة الخدمات المالية من خلال حسابات جارية التأمين سواء للأفراد أو المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة ولجميع الفئات، حيث تضمنت مجموعة من المزايا التي خصصتها لصالح العميل لكي تصبح أفضل شريك لك من أجل المساعدة في الحصول على القرض بمرونة ويسر مع تسهيلات عديدة، بالإضافة إلى أن الشركة تمتلك فريق عمل مدرب من خدمة العملاء يقومون بمساعدتك في اختيار التمويل سواء إيجار سيارة أو شخصي أو تريد مال لدعم مؤسستك ومن ناحية أخرى هذا يساهم في رفع سوق العمل بصورة سلسة. مزايا التمويل الشخصي شركة مرابحة مرنة تعطي شركة مرابحة مرنة القرض بدون كفيل عند تقديم الطلب ولا تطلب من العميل تحويل الراتب مما تسهل الحصول على المال وفك الضيقات المادية عبر المنتجات التمويلية الموجودة لديها، بالإضافة إلى مميزات عديدة على النحو التالي:- القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل بدون تحويل الراتب للقطاع الحكومي والخاص.

إمكانية السداد المبكر وذلك بخصم من المبلغ وفق شروط وضوابط مؤسسة النقد العربي السعودي.

رسوم إدارية بنسبة تعادل 1% من مبلغ القرض أيهما أقل.

أسرع تمويل في المملكة يتم الصرف في حالة اكتمال المستندات المطلوبة.

فترات سداد طويلة المدى تصل حتى 60 شهر مع أقساط تناسب الدخل الشهري، ولذلك لتجنب التعثر.

أفضل تمويل يبدأ من 5000 ريال سعودي وحتى 250 ألف ريال. شروط تمويل لا يطلب تحويل الراتب شركة مرابحة مرنة لا يقل عمر العميل عن 18 سنة وقت تقديم الطلب.

أن يكون المتقدم/مة على رأس عمل في جهة من الجهات المعتمدة لدى الشركة.

لا تقل مدة الخدمة في العمل عن شهر بالنسبة للقطاع الحكومي والشبه، ولا تقل عن سنة للقطاع الخاص، أما قطاع الاتصالات وموظفي البنوك فتكون فترة العمل لهم 3 أشهر. كيفية تقديم طلب الحصول على قرض لا يطلب تحويل الراتب تعبئة نموذج طلب تمويل شخصي عبر الموقع الإلكتروني www.mmfco.net يمكنكم الاتصال عبر رقم شركة المرابحة المرنة 920033868. المستندات المطلوبة:- كشف حساب بنكي حديث.

هوية وطنية سارية الصلاحية.

تعريف بالراتب يشمل الدخل الأساسي + البدلات وتاريخ التعيين.

عمر شويل - جدة تمويل لا يطلب تحويل الراتب شركة مرابحة مرنة أسهل إجراءات ميسرة للنساء والرجال

