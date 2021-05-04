طريقة تعديل رقم الجوال في حساب المواطن بـ 4 خطوات

إن تعديل رقم الجوال في حساب المواطن من الأمور المهمة للمستفيدين فقد أعاد الحساب التذكير بطريقة تعديل رقم الجوال المُسجل لدى البرنامج من أجل ضمان استمرار وصول التنبيهات والرسائل للمستفيدين من برنامج حساب المواطن ويمكن التعديل بخطوات بسيطة كالآتي.

تعديل رقم الجوال في حساب المواطن

الدخول إلى موقع حساب المواطن وتسجيل الدخول

ثم النقر على بيانات المستفيد

ثم اختيار تغير رقم الهاتف الجوال

وتغير الرقم والنقر على تأكيد التغير.

تحديث بيانات حساب المواطن

يمكن تحديث بيانات حساب المواطن بإتباعك للآتي:

قم بالولوج لبوابة حساب المواطن وتسجيل الدخول لحسابك

انقر على تبويب تحديث الحساب

ابدأ بإدخال رقم الهوية الوطنية ثم النقر على التحديث

ابدأ بإدخال البيانات التي تريد تحديثها

ومن أجل الاستعلام انقر على كلمة ” الاستعلام ” من ثم أدخل رقم الهوية الوطنية ثم النقر على البحث. يظهر لك تاريخ الاستحقاق علمًا بأن الأهلية صدرت في يوم 27 أبريل الماضي .

ضوابط حساب المواطن

كان البرنامج قد أعلن مؤخرًا على مجموعة من الضوابط الجديدة التي شملت الأفراد المستقلين. بجانب استمرار تعليق التسجيل الجديد بالبرامج لحين الانتهاء من هيكلة البرنامج. وتحديد الحد الأعلى للاستحقاق ومن ضمن هذه الضوابط إلزام الأفراد المستقلين بتقديم ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ 18 عام. وذلك برفع أحد الإثباتات كعقد إيجار موحد من منصة الإيجار الموحد أو صك ملكية أو مشهد إثبات السكن بالجامعة أو سكن بأحد المعاهد العسكرية. كشرط رئيس لاستمرار الدعم. وتضمنت الضوابط أيضًا الحد الأعلى للاستحقاق يتم احتسابه على ألا يتجاوز مخصص الدورة 28 مارس 2020.

شروط أهلية حساب المواطن

هنالك مجموعة من الشروط لابد من استيفائها حتى تحقق فيك شروط الأهلية وهي كالآتي: