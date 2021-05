نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي للمتقاعدين في السعودية 1443 وأفضل بنوك لقروض المتقاعدين في المقال التالي

التمويل الشخصي للمتقاعدين في السعودية 1443 وأفضل بنوك لقروض المتقاعدين، حيث انه هناك العديد من البنوك التي تقدم أشكال مختلفة للتمويل، ومن بينها تمويل للمتقاعدين، حيث أن التقاعد، ليس يجب أن يكون عند تخطي ال60 عاما، فهناك أشخاص يحدث التقاعد عندهم باكراً، ويرجع ذلك للعديد من الاسباب من ضمنها إصابة على سبيل المثال، وحيث أن الراتب عند حدوث التقاعد يقل، وهو ما سوف ينتج عنه تأثير ضار على شكل الحياة الخاصة به ولهدا فقد قدمت عدة بنوك داخل المملكة قرض تمويلي للأشخاص المتقاعدين، ولهذا سوف نقوم اليوم بعرض افضل البنوك للتمويل التقاعدي داخل المملكة، تعرف أيضا على المؤسسة العامة للتقاعد ومبادرة تقدير وأهم الخدمات والعروض للمتقاعدين التمويل الشخصي للمتقاعدين في السعودية حيث انه هناك العديد من البنوك داخل المملكة العربية السعودية تعطي لفئة المتقاعدين أهمية أيضا وحق في أخذ تمويل شخصي، ويأتي هذا بهدف تقديم المساعدة لهم والعون على إمكانية التأقلم مع الظروف المادية الصعبة المحيطة، وحتي يتمكنوا من مواصلة حياتهم بعد ترك العمل لاي سبب كان فليس شرط أن يكونوا قد تخطوا سن التقاعد، ومن بين هذه البنوك العديدة داخل المملكة هناك افضل البنوك التي تعطي التمويل للمتاقعدين، وسوف نقوم بذكر مميزات كل تمويل منهم، وأفضل هذه البنوك كما يلي: مصرف الراجحي

بنك الرياض

بنك سامبا

وبنك السعودية للاستثمار. مميزات الامويل للمتقاعدين من بنك السعودية للاستثمار ليس من الضروري وجود كفيل حتي يتمكن المتقاعد من أخذ التمويل الشخصي.

تكون الاستفادة من هذا القرض في اليوم نفسه، ولكن يجب ان تكتمل جميع الأوراق المطلوبة.

يتمكن المتقاعد من الحصول على التمويل مرة أخرى، ولكن يجب أن يكون قد انتهي من تسديد التمويل الشخصي الأول.

يتمكن العميل من تحويل القرض إلى بنك أخر أخذ منه تمويل.

في حالة موت الشخص المتقاعد، فإن الأهل غير ملزمين بالتسديد، وأيضا إصابة العميل بصورة بالغة، ينتج عنها عجز كامل، حينها يكون غير ملزم بالسداد أيضا. مميزات التمويل للمتقاعدين من بنك الرياض يتمكن جميع المواطنين داخل المملكة الاستفادة من هذا التمويل، إذا كان عاملين في القطاع الخاص أو الحكومي، كما إنه ليس هناك فرق بين العسكري والمدني.

يجب أن يكون عمر العميل، عند تسديد آخر قسط من القرض، 70 عاماً.

يجب على العميل أن يأخذ راتبه التقاعدي عن طريق بنك الرياض

كما يجب أن راتب العميل لا يقل عن 2000 ريال سعودي، بعد تسديد المطلوب. التمويل الشخصي من بنك سامبا للمتقاعدين لا يأخذ وقت كثير حتى يتم الموافقة على أخذ التمويل، فعند اجتياز الشروط تكون الموافقة فورية

أكبر فترة تتمكن من سداد القرض فيها هي 5 سنوات.

عند إصابة العميل أصابه ينتج عنها عجز كلي، فإن البنك يسقط السداد عنه.

في حالة توفي العميل فإن الأهل غير مضطرين للسداد

يتمكن العميل من الحصول على قرض أخر، ولكن يجب أن يقوم بسداد 20% من القرض على الأقل .

عند أخذ التمويل، يقوم البنك بإصدار بطاقة ائتمانية مجانية للعميل يتمكن من الاستفادة منها.

يجب الا يقل عمر المتقدم عن 40 عاماً.

يجب أن يكون الحد الأدني للراتب 2000 ريال

يجب أن يكون مسجل داخل واحدة من مؤسسات التقاعد في المملكة. مميزات تمويل المتقاعدين من بنك الراجحي أقصى فترة لسداد القرض هي 5 سنوات.

يجب عند سداد آخر دفعة، أن لا يزيد عمر الشخص عن 70 عام.

الرسوم الإدارية التي يأخذها الراجحي 500 ريال سعودي.

القسط الشهري 900 ريال سعودي

يجي أن يكون راتب العميل لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

يجب أن لا يوجد لديه أي مشاكل صحية لها تأثير على أهليته.

يشترط أن يأخذ العميل راتبه الشهري من خلال بنك الراجحي.

الحد الأقصى للقروض الميسرة للمتقاعدين تصل إلى 50 ألف ريال.

يمكن للعميل سداد قرض التمويل عن طريق مكاتب بنك الراجحي الموجودة داخل المملكة.

في حالك الوفاة قبل السداد يجب على الأهل تقديم وثيقة الوفاة وتسديد المبلغ.

وفي حالك أن المتوفي ليس لديع أي عقار أو سيولة يتمكن الوكيل الشرعي عن المتوفي تسديد 50% من المبلغ. الوسوم

عمر شويل - جدة التمويل الشخصي للمتقاعدين في السعودية 1443 وأفضل بنوك لقروض المتقاعدين - ثقفني

error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

function apply_class_exclusion(e) { var my_return = 'No'; var e = e || window.event; // also there is no e.target property in IE. instead IE uses window.event.srcElement var target = e.target || e.srcElement || 'nothing'; if(target.parentElement != null) console.log (target.parentElement.className); var excluded_classes = '' + ''; var class_to_exclude = ""; if(target.parentElement != null) { class_to_exclude = target.className + ' ' + target.parentElement.className || ''; }else{ class_to_exclude = target.className; } var class_to_exclude_array = class_to_exclude.split(" "); console.log (class_to_exclude_array); class_to_exclude_array.forEach(function(item) { if(item != '' && excluded_classes.indexOf(item)>=0) { target.style.cursor = "text"; console.log ('Yes'); my_return = 'Yes'; } }); try { class_to_exclude = target.parentElement.getAttribute('class') || target.parentElement.className || ''; } catch(err) { class_to_exclude = ''; } if(class_to_exclude != '' && excluded_classes.indexOf(class_to_exclude)>=0) { target.style.cursor = "text"; my_return = 'Yes'; } return my_return; }