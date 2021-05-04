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عمر شويل - جدة وظائف الشركة السعودية لخدمات السيارات , وهذا العنوان يعتبر مهم لجميع سكان المملكة العربية السعودية من فئة الشباب ومن كلى الجنسين, وتعود اهمية هذه الوظائف الشاغرة إلى كون الوضع الإقتصادي ليس على مايرام عند أغلب الناس ضمن جائحة كورونا التي كان لها تأثير كبير في وضع الإقتصاد, والأهمية الثانية كون البطالة منتشرة بنسبة كبيرة بين سكان المملكة العربية السعودية والتي وعد ولي العهد السعودي أنه بحلول عام 2030 سوف يكون الإقتصاد قد تعافى وتكون نسبة البطالة قد انخفضت, وفي عام 2021 كانت نسبة البطالة 14 بلمائة, ويعتبر الكثير من الناس أن هنالك فرق ملحوظ منذ بداية استلام ولي العهد في كثير من الأشياء التي تخص الاقتصاد والشباب والتعاون بين القطاعين الخاص والعام.

وظائف الشركة السعودية لخدمات السيارات

وكانت قد أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات ” ساسكو” والتي تقدم خدمات للسيارت والمعدات والوظائف لحملة الدبلوم فما فوق أي الماجيستير والدكتوراه وذلك في عدة مسميات وظيفية يعتبرها البعض من النوع المرغوب عندهم, مثل وظائف شركة الاتصالات السعودية أو وظائف في الخطوط الجوية أو الوظائف في البنك السعودي الفرنسي .

مسميات وظائف الشركة السعودية لخدمات السيارات

وهنالك العديد من المسميات في وظائف الشركة السعودية لخدمات السيارات منها:

مسؤول قسم الموازنة.

مدقق داخلي في الشركة.

موظف مسؤول عن تحليل البيانات.

شروط وظائف الشركة السعودية لخدمات السيارات

ويوجد العديد من الشروط للتوظيف في الشركة السعودية لخدمات السيارات ونذكر بعضها لكل وظيفة على حدى:

يشترط في وظيفة مسؤول قسم الموازنة في الشركة أن يكن المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس أو الماجستير ويشترط التخصص مالية وخبرة لاتقل عن أربع سنوات في نفس المجال.

ويشترط في وظيفة مدقق داخلي للشركة ان يكن من خريجي البكالوريوس في تخصص محاسبة مع شرط وجود خبرة لاتقل عن عام في نفس مجال العمل.

يشترط في المتقدم أن يكن على الأقل من حملة درجة الدبلوم في تخصصات عدة أهمها المحاسبة أو أي تخصص له صلة في المحاسبة والمال مع شرط خبرة لاتقل عن عام في نفس المجال المطلوب للعمل.

شروط اخرى في وظائف الشركة السعودية لخدمات السيارات

وهذه الشروط تعتبر أساسية ومنها:

أن يكن الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

أن يجيد العمل على الكومبيوتر.

أن يجيد اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.