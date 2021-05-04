نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن ca.gov.sa الدفعة 42 لشهر مايو 2021 طريقة التحديث موانع الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن لشهر مايو 2021 والرقم الموحد للاتصال، وكيفية تقديم طلب اعتراض غلى رابط البوابة الإلكترونية لحساب المواطن: eservices.ca.gov.sa، وطريقة تحديث حساب المواطن 2020 وشرح موانع الأهلية وذلك بعدما أعلن برنامج حساب المواطن عن نتائج الأهلية للدفعة التي تجمل رقم 42، حيث أعلن البرنامج يوم الثلاثاء الموافق يوم 27 أبريل 2021 عن نتيجة أهلية الاستحقاق للدورة 42 الخاصة بشهر مايو 2021، وأكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن للمواطنين التحقق من أهليتهم لصرف دفعة مايو عن طريق رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن ca.gov.sa، هذا ويمكن الاتصال على الرقم الموحد لبرنامج حساب المواطن في حال أي استفسارات.

الرقم الموحد للاتصال بحساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن رقم هاتف موحد مختصر للاستفسارات الخاصة بالمواطنين على البرنامج، وكذلك للاستفسار عن مواعيد العمل، حيث يمكن التواصل مع حساب المواطن من خلال الرقم المجاني: “19912” وذلك في مواعيد العمل الرسمية، كما يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج، وكذلك حساب خدمة العملاء على تويتر طوال اليوم.

موعد نزول الدفعة 42 لشهر مايو من برنامج حساب المواطن

من المقرر أن يتم صرف الدفعة 42 لشهر مايو 2021 يوم الاثنين الموافق 10 مايو الحالي، وذلك وفق المتبع في صرف دفعات برنامج حساب المواطن، وبذلك يتم الصرف قبل عيد الفطر المبارك، وعليه سيتم إيداع المبالع المستحقة بالبنك صباح يوم الاثنين 10 مايو 2021، وذلك للمستوفين شروط الأهلية.

كيفية تقديم طلب اعتراض على برنامج حساب المواطن

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من الدفعة 41 السابقة والتي تم صرفها قي شهر أبريل الماضي قد بلغ عددهم 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغت قيمة الإيداعات لتلك الدفعة 1.9 مليار ريال سعودي، وتم الصرف لجميع المستفيدين المكتملة طلباتهم، والمستوفين لشروط الاستحقاق، كما بلغت إجمالي قيمة التعويضات بأثر رجعي ما يقارب 20 مليون ريال، وبذلك بلغت قيمة المبلغ المُنصرفة من برنامج حساب المواطن منذ بداية انطلاقة ما يقارب 95 مليار ريال سعودي.

برنامج حساب المواطن وتفاصيل الدفعة السابقة

هذا وقد صرح مصدر مسئول “سلطان القحطاني” في برنامج حساب المواطن تفاصيل الدفعة السابقة رقم 41 التي تم صرفها في شهر أبريل الماضي، وهي كالتالي:

متوسط الدعم المُقدم من البرنامج للأسرة قد بلغ 1052 ريال،

المستفيدين الذيم حصلوا على الدعم في هذه الدفعة بلغت نسبتهم 76%.

عدد أرباب الأسر المستحقين للدفعة 41 بلغ عددهم أكثر من 2 مليون رب أسرة بنسبته 92%.

عدد التابعين بلغ أكثر من 8.2 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق بلغ أكثر من 168 ألف مستفيد بنسبة 8% من إجمالي المستفيدين.

غدد ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%

بلغت نسبة الإناث المستقلات 43%.

نسبة الذكور المستقلون 57%.

المستقلين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بلغت نسبتهم 85% .

المستقلين الذين خصلوا على الاستحقاق الجزئي والأدنى بلغت نسبتهم 15%.

طريقة تحديث حساب المواطن 2020 وشرح موانع الأهلية

هذا وقد أكد برنامج حساب المواطن على أن عملية مراجعة البيانات للمستحقين تتم بشكل دوري، ونوه البرنامج إلى أنه في حال انتهاء مدة العقد يجب التوجه إلى رابط البوابة الإلكترونية للبرنامج، والقيام بإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) بشرط أن يكون هذا العقد باسم المتقدم بالطلب، وذلك حتى لا يؤثر سلباً على الأهلية والاستحقاق.

شرط استقلالية السكن للأفراد لاستمرار الاستحقاق

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج حساب المواطن قد أجرى تعديلات لاستحقاق الأفراد المستقلين، وذلك بإلزامهم بتقديم ما يثبت استقلالية المسكن، وذلك لمن بلغ 18 هام فأكثر، وبذلك يجب عليهم إرفاق ورفع وذلك عقد إيجار موحد عن طريق منصة إيجار، أو تقديم وإرفاق صك ملكية السكن، أو إثبات السكن الجامعي، ويعتبر هذا من الشروط الضرورية لاستمرار الاستحقاق للأفراد.

هذا وقد أعلن برنامج حساب المواطن عن العديد من الضوابط والمحددات والمعايير المستجدة، وذلك بخصوص الفرد المستقل، وثد ذكرنها بالفقرة السابقة بخصوص السكن المستقل، كما أن التسجيل في البرنامج مُعلق في الوقت الحالي للمستحقين الجدد، ولكن يمكن إضافة تابعين جدد للأسر التي قامت بالتسجيل على برنامج حساب المواطن، هذا وقد أعلن البرنامج أيضا عن تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.