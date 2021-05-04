نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إيداع حساب المواطن دفعة مايو 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة متي موعد إيداع حساب المواطن دفعة مايو 2021 ؟ يعد هذا السؤال واحد من ضمن أكثر الأسئلة التي تدور في الحوار بين المستفيدين من البرنامج في المملكة من أجل معرفة متي سيتم صرف الدفعة رقم 42 من البرنامج حيث إن يمكن تغير موعد صرف البرنامج في كل شهر حسب العطلات والاجازات الرسمية بالمملكة العربية السعودية.
إيداع حساب المواطن دفعة مايو 2021
برنامج حساب المواطن هو برنامج دعم مادي وإجتماعي مقدم إلي العديد من الفئات التي تعاني من ضعف الدخل الشهري وأيضاً اصحاب الدخل الشهري المحدود ويتم تقديم هذا البرنامج شهرياً إلي كافة الأشخاص المسجلون فية، ويختلف الراتب الذي يتم صرفة شهرياً من شخص إلي أخر بناء علي عدد أفراد الاسرة وبناء علي قيمة الدخل الشهري لها.
طريقة الاعتراض علي أهلية حساب المواطن
يمكن للمستفيد أن يقوم بعملية الاعتراض علي نتائج الأهلية بمجرد أن يتم الإعلان عنها حيث يتم تقديم طلب الأعتراض عن طريق القيام بالخطوات التالية:
- زيارة موقع حساب المواطن الرسمي علي شكبة الأنترنت.
- إدخال أسم المستخدم وبعد ذلك كلمة السر.
- كتابة رقم التحقق البشري.
- الضغط علي زر تسجيل الدخول.
- اختيار من القائمة الجانبية زر الدفعات.
- يعرض لك كافة الدفعات المستحقة من البرنامج والدفعات المرفوضة.
- اختيار الدفعة التي ترغب بالأعتراض علي نتيجة الأهلية الخاصة بها.
- توضيح أسباب الاعتراض في المكان المخصص له.
- كتابة البيانات التي تتطلب منك.
- الضغط علي زر تقديم الأعتراض.
موعد إيداع حساب المواطن دفعة مايو 2021
إعلن برنامج حساب المواطن بإنة سيقوم بصرف الدفعة رقم 42 من البرنامج في يوم الأحد الذي يوافق 10 من شهر مايو والذي يوافق الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، ويمكن أن يقوم المستفيد بالاستفسار عن أهلية الدفعة عبر أتباع الأتي:
- الولوج إلي صفحة حساب المواطن علي الشبكة العنكبوتية.
- بعد ذلك تختار من القائمة الجانبية الخدمات الإلكترونية.
- اختيار من القائمة المعروضة لك نتائج الأهلية.
- تكتب رقم الهوية في الخانة المخصص لها.
- بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري.
- الضغط علي زر الاستعلام عن الأهلية.
- يعرض لك نتيجة الأهلية في الصفحة التالية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد إيداع حساب المواطن دفعة مايو 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.