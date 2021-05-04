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عمر شويل - جدة متي موعد إيداع حساب المواطن دفعة مايو 2021 ؟ يعد هذا السؤال واحد من ضمن أكثر الأسئلة التي تدور في الحوار بين المستفيدين من البرنامج في المملكة من أجل معرفة متي سيتم صرف الدفعة رقم 42 من البرنامج حيث إن يمكن تغير موعد صرف البرنامج في كل شهر حسب العطلات والاجازات الرسمية بالمملكة العربية السعودية.

إيداع حساب المواطن دفعة مايو 2021

برنامج حساب المواطن هو برنامج دعم مادي وإجتماعي مقدم إلي العديد من الفئات التي تعاني من ضعف الدخل الشهري وأيضاً اصحاب الدخل الشهري المحدود ويتم تقديم هذا البرنامج شهرياً إلي كافة الأشخاص المسجلون فية، ويختلف الراتب الذي يتم صرفة شهرياً من شخص إلي أخر بناء علي عدد أفراد الاسرة وبناء علي قيمة الدخل الشهري لها.

طريقة الاعتراض علي أهلية حساب المواطن

يمكن للمستفيد أن يقوم بعملية الاعتراض علي نتائج الأهلية بمجرد أن يتم الإعلان عنها حيث يتم تقديم طلب الأعتراض عن طريق القيام بالخطوات التالية:

زيارة موقع حساب المواطن الرسمي علي شكبة الأنترنت.

إدخال أسم المستخدم وبعد ذلك كلمة السر.

كتابة رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر تسجيل الدخول.

اختيار من القائمة الجانبية زر الدفعات.

يعرض لك كافة الدفعات المستحقة من البرنامج والدفعات المرفوضة.

اختيار الدفعة التي ترغب بالأعتراض علي نتيجة الأهلية الخاصة بها.

توضيح أسباب الاعتراض في المكان المخصص له.

كتابة البيانات التي تتطلب منك.

الضغط علي زر تقديم الأعتراض.

موعد إيداع حساب المواطن دفعة مايو 2021

إعلن برنامج حساب المواطن بإنة سيقوم بصرف الدفعة رقم 42 من البرنامج في يوم الأحد الذي يوافق 10 من شهر مايو والذي يوافق الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، ويمكن أن يقوم المستفيد بالاستفسار عن أهلية الدفعة عبر أتباع الأتي: