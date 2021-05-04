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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في منصة احسان ehsan كمستفيد أو متبرع لدفع الزكاة والتبرعات 1442، مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم انتشرت كثير من التساؤلات أهمها كيف اسجل في منصة إحسان كمستفيد؟ وما هي كيفية التقديم عل منصة إحسان والاستفادة من الدعم؟، حيث تُعتبر تلك الأسئلة هي الأبرز منذ إنطلاق منصة احسان، ومن المعروف أن تلك المنصة تتبعها عدد من الجمعيات الخيرية وتخضع إلى إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفر أعلى درجات المنطقية والشفافية والأمان في جمع التبرعات، كما تُنظم عملية جميع التبرعات تحت مظلة واحدة لجميع المشاريع الإغاثية وخدمة فُرجت وإعانة الأيتام والمطلقات والمتعثرين.

طريقة التسجيل في منصة احسان ehsan

يجب أن تكون على دراية بأن التسجيل في منصة احسان وإنشاء الحساب عبر المنصة يختص فقط للمتبرعين للحالات، وذلك سواء كانت خدمة فُرجت، أو مشاريع أو، كفالة، أو أيتام، أو مطلقات، أو رقع مستوى معيشة، أو سداد ديون غارمين وغارمات، أو توفير حياة كريمة، أما إذا كنت تريد الحصول على مساعدة من منصة إحسان يجب عليك التوجه إلى أقرب جمعية أهلية خيرية من مكان سكنك، مع تقديم كافة المعلومات والبيانات والأوراق التي تثبت حقك كمستفيد لإحدى برامج منصة إحسان الخيرية.

حيث تقوم الجمعية الخيرية التابعة للمنصة والتي قمت بالتقديم على الدعم من خلالها بدراسة الحالة وتقيمها على الفور، وفور معرفة أنها تستحق تقوم الجمعية بتقديم الحالة إلى منصة احسان وإضافتها ضمن المستفيدين، وذلك حسب البرنامج التي تنطبق عليه وبعد إضافتك بأيام يتم إبلاغك من قبل الجمعية بإتمام إضافتك إلى منصة إحسان، ويمكنك متابعة التبرعات التي تُقدم لك بشكل شخصي للحالة الخاصة بك.

الجمعيات الخيرية التابعة لمنصة إحسان

تختص الجمعيات الأهلية التابعة للمنصة بتخصصات محددة وتتنوع وفقا لظروف الحالات وأنواعها، وتُعد أبرز الجمعيات الخيرية التابعة لمنصة احسان والتي تختار الحالة التي تنطبق عليها الشروط هي جمعية كفالة الأيتام والمطلقات، جمعية البر الخيرية، جمعية بتاء مسكن للأُسر المحتاجة، جمعية الإسكان الأهلية ووصلات المياه للمناطق النائية، الجمعية الأهلية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب، أما عن كفالة الأطفال لمرضى السرطان هناك جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال، أما دعم السلال الغذائية والطعام هناك جمعية إطعام، ولترميم وتأسيس المنازل هناك جمعية ترميم المنازل القديمة.

ولكي تتمكن من معرفة الجمعية المناسبة لحالتك يتم التوجه إلى موقع منصة احسان ثم الضغط على خيار مشاريع، وسوف تلاحظ ظهور جميع الحالات أمامك، وبالضغط على الحالة سوف تظهر بيانات وتفاصيل شرح الحالة، وبالضغط على خيار تفاصيل سوف تتمكن من معرفة الجمعية المناسبة للحالة، ويمكنك إختيار الجمعية طبقاً لحالتك من خلال منصة احسان.