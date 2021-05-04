نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدفوعات مكتب العمل واسترداد قيمة المدفوعات الحكومية المتبقية عبر رابط وزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مدفوعات مكتب العمل والاستعلام عن طريقة استرداد رسوم المدفوعات الحكومية، هي أحد أهم الاستعلامات الخدمية التي يبحث عليها الكثير من المواطنين من أصحاب الأعمال المختلفة داخل المملكة العربية السعودية، ويبحث أيضاً عن رصيد المدفوعات الحكومية الوافدين الذين يعملون داخل المملكة نظير أداء خدمات حكومية يتم الاستفادة بها، وكانت قد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن استرداد قيمة المدفوعات الحكومية يتم عبر بعض البنوك السعودية مثل البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي وغيرها من المصارف التي يتم تحديدها من قبل الوزارة لاسترداد قيمة المدفوعات الحكومية المختلفة، ويتوفر الاستعلام عن مبلغ الدفوعات المتبقي من خلال منصة أبشر أيضاً لجميع المواطنين والمقيمين.

مدفوعات مكتب العمل والاستعلام عن الرسوم الخاصة بها والرصيد المتبقي

توفر القيادة السعودية جميع الخدمات الإلكترونية لجميع المواطنين دون الذهاب إلي مقرات العمل توفيراً للمجهود ومنع التزاحم بين المواطنين، والعمل علي تقديم خدمات إلكترونية سريعة، ويتم الاستعلام عن رصيد المدفوعات الخاص بمكتب العمل كالتالي:

التعرف علي قيمة المدفوعات الحكومية يتم بالدخول علي موقع وزارة الداخلية أبشر.

الدخول علي الاستعلامات الإلكترونية.

الضغط علي خدمة رصيد المدفوعات الحكومية.

تأكيد بيانات الدخول برقم الهوية الوطنية وغيرها من البيانات المطلوبة.

الضغط علي عرض التفاصيل، لتنبثق نافذة البيانات الخاصة بالمدفوعات المتبقية، ورصيد كل خدمة تم دفعها وما هو ما متبقي نظير الخدمات التي لم يتم دفع أي مبالغ بها.

استرداد الرصيد المتبقي من المدفوعات الحكومية عبر مصرف الراجحي

توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجميع المواطنين والمقيمين طريقة خاصة لاسترداد قيمة المدفوعات الحكومية المتبقية من الخدمات الحكومية المتنوعة، ومن طرق استرداد مدفوعات مكتب العمل أن يتم الاسترداد من خلال مصرف الراجحي بأي فرع من فروع الراجحي بالمملكة العربية السعودية، ويتم استرداد رسوم المدفوعات الحكومية من مصرف الراجحي كالتالي:

الدخول علي الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

الدخول من خلال الحساب الشخصي بكلمة المرور الخاصة بكل فرد.

اختيار المدفوعات الإلكترونية.

يتم اختيار نوع الخدمة التي يتم من خلالها استرداد المدفوعات الخاصة بها، مثل خدمات المرور أو خدمة تجديد الإقامة وغيرها من الخدمات.

تكملة طلب الاسترداد وتسجيل كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط علي استرداد، ليتم استرجاع الرصيد إلى الحساب الجاري الشخصي لكل عميل.

استرداد القيمة المتبقية من المدفوعات الحكومية من خلال البنك الأهلي

يمكنك الآن من خلال البنك الأهلي السعودي أن تقوم باسترداد المدفوعات الحكومية المتبقية لك من خلال التعاملات الذي قمت به مع الجهات الحكومية, ويقدم البنك الأهلي الكثير من الخدمات المصرفية المتميزة لجميع المواطنين وبخاصة العملاء التابعين للبنك, ومن ضمن هذه الخدمات خدمة استرداد المدفوعات الحكومية.