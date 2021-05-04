حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة

بلادي – الرياض:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأربعاء أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، في حين يكون الطقس مستقرا على بقية مناطق المملكة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضح المركز أنها شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتسجل أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة؛ 40 درجة مئوية، فيما تسجل أبها 14 درجة.