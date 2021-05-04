“إحسان” تنفي امتلاكها لأي تطبيق في الوقت الحالي

بلادي – الرياض:
أصدرت منصة “إحسان” الخيرية تنويهًا مهمًا بشأن امتلاكها لتطبيق على المتاجر الإلكترونية المعروفة.
ونفت أن يكون للمنصة أي تطبيق على المتاجر الإلكترونية، مؤكدة أنه يجري العمل على تطوير تطبيق خاص ليكون أحد الخيارات المتاحة للتبرع.
وأوضحت أن طرق التبرع في الوقت الحالي تشمل الموقع الإلكتروني، أو عبر الاتصال بالرقم المجاني، أو الرسائل النصية، أو عن طريق أجهزة التبرع الذاتية المنتشرة بأنحاء المملكة.
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