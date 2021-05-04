البنك المركزي يطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج.. وهذه مواعيد التقديم

بلادي – الرياض:

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إطلاق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج، للمساهمة في دعم صناعة الخدمات المالية وبناء كوادر وطنية للمستقبل.

ويستهدف البرنامج الخريجين والخريجات من الجامعات السعودية والدولية المعتمدة من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، ومن ثم تأهيلهم من خلال تنمية مهارات تدريبية ومعارف مختلفة.

كما يمنح المرشحين فرصة الاختيار من بين 5 إدارات رئيسية داخل البنك المركزي، وهي مراقبة التأمين ومراقبة شركات التمويل، والسياسة النقدية والاستقرار المالي وتقنية الأعمال.

وذكر البنك المركزي أن البرنامج يمتد لمدة 6 أشهر ابتداء من شهر سبتمبر 2021، ويحصل من خلاله المتدربون على العديد من المزايا والحوافز، مبينًا أن التقديم سيكون على الموقع الرسمي للبنك وسيبدأ اليوم 4 مايو ويمتد إلى 24 من الشهر نفسه.

وأوضح أنه سوف يتم إخطار المرشحين للمرحلة التالية بالمتطلبات في حينه، وذلك تمهيدًا لعملية الفرز التي ستتضمن إجراء مقابلات شخصية وتقديم عرض للمؤهلين في مقر البنك المركزي بالرياض.