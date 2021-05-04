“الحج والعمرة” تُصدر تنويهًا بشأن صلاة القيام في الحرمين

بلادي – الرياض:
أصدرت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، تنويهًا بشأن الراغبين في أداء صلاة القيام خلال شهر رمضان.
وطالبت بالتأكد من تاريخ وتوقيت الحجز، حيث إن النظام المتبع في إصدار التصاريح هو نظام الـ24 ساعة.
وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستسمح لمن حصلوا على اللقاح وتم تحويل حالتهم إلى “محصن” سواء بجرعتين أو بجرعة واحدة مضى عليها 14 يومًا، بأداء مناسك العمرة والصلوات في الحرمين الشريفين.
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