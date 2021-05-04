سفارة المملكة في أوغندا توقف استقبال معاملات تأشيرات العمالة المنزلية

بلادي – الرياض:
أعلنت السفارة السعودية في أوغندا، اليوم الثلاثاء، إيقاف نظام التأشيرات لكافة معاملات العمالة المنزلية منذ 19 أبريل الماضي.
وأكد القسم القنصلي، وفقًا لـ”الرياض”، في رسالة إلى جميع مكاتب التعاقدات، أن السفارة ستقوم بإيقاف تسلم جوازات السفر حتى إشعار آخر، موجها الشكر لجميع العملاء على تعاونهم.
من جانبه، قال المستثمر في قطاع الاستقدام إبراهيم الصانع، إن هذا التأخير له أسبابه لدى السفارة، متمنيًا إيجاد حل في أسرع وقت ممكن.
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