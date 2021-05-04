بلادي – الرياض:
أكد مركز التواصل وخدمات المستفيدين التابع لوزارة الحج والعمرة، أنه غير متاح للمعتمر الدخول بدون تصريح عمرة، مضيفًا أن النظام يسمح بإصدار تصريح عمرة واحد فقط في شهر رمضان.
وتفاعل المركز مع تغريدة لأحد المواطنين يسأل عن إمكانية الدخول مع زوجته لأداء العمرة كمحرم، رغم أنه اعتمر في بداية شهر رمضان، والتصريح المتوفر للزوجة فقط، ليؤكد أنه غير متاح ذلك بدون تصريح عمرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل يُسمح للزوج بالذهاب مع زوجته مَحْرماً عند أدائها العمرة؟ “الحج والعمرة” توضح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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