موعد صرف المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي وشروط الحصول على المقطوعة 1442

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عمر شويل - جدة المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي 1442، يترقب المستفيدين والمستفيدات من مقطوعة الضمان الاجتماعي موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442، حيث يتم تقديمها سنويا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود، حيث تعمل حكومة المملكة العربية السعودية على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة مع رؤية المملكة 2030، ويتم صرفها وفق ضوابط وشروط محددة نتعرف عليها الآن.

المساعدة المقطوعة الضمان الاجتماعي

تزايدت عمليات البحث في الساعات الماضية لمعرفة موعد صرف المساعدة المقطوعة، حيث تساهم مقطوعة الضمان الاجتماعي في سد احتياجات ومستلزمات الأسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود، ومن المتوقع أن يتم صرفها هذا العام بعد أن تأخرت ولم يتم صرفها في العام الماضي 2020.

موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين والمستفيدات من خلال إيداع المبالغ المالية في حساباتهم البنكية، حيث تصل المبالغ المالية إلى 36 ألف ريال للأسرة الواحدة، أما عند موعد الصرف لم يتم تحديد أي موعد رسمي لصرفها وبانتظار أوامر ملكية تعلن ذلك قريبا قبل انتهاء شهر رمضان المبارك.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

وضعت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية شروط وضوابط استحقاق المقطوعة وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية يقيم المستفيد إقامة دائمة بالسعودية. ألا يمتلك سجل تجاري أو يكون صاحب منشأة أو أرض أو عقار. أن يكون من هذه الفئات (المطلقات والأرامل والفقراء وكبار السن، وأصحاب الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة). أن لا يقل عمره عن 35 عام.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442

بإمكان المستفيد أن يدخل إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واختيار الخِدْمَات الإلكترونية ومنها خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ومن ثم إدخال رَقَم الطلب أو رَقَم الهُوِيَّة الوطنية ومن ثم الضغط على استعلام.