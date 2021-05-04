نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “عاجل الآن” أخبار صرف المساعدة المقطوعة والضمان الاجتماعي لعام 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة “عاجل الآن” أخبار صرف المساعدة المقطوعة والضمان الاجتماعي لعام 1442، يبحث الكثير من المحتاجين السعوديين عن ميعاد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي والمستعدة المقطوعة وذلك بعدما صدرت الأنباء عن صرف المساعدة في حساب المواطنين في خلال أيام وفى هذه الفقرات القادمة سيتم العرض عليكم إلى كل ما يهم المواطن السعودي في المساعدة المقطوعة و خطوات التسجيل بها والاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة وأيضاً مقطوعة الضمان الاجتماعي .

ميعاد صرف المساعدة المقطوعة وإيداعها ١٤٤٢

تعتبر المساعدة المقطوعة هي منحة وهبه مقدمة للمواطنين السعوديين من الملك وهم أصحاب الدخل المتوسط والمحدود ويحتاجوا ذلك للمساعدة في الظروف المعيشية البالغة الصعوبة ومن المعروف أنه يتم صرف المساعدة مع بداية كل شهر عربي، وتقدر قيمتها المساعدة المقطوعة حوالي 30 ألف ريال سعودي وقد أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنه لم يتم تحديد موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، ولكن من المتوقع أن يتم إيداع المساعدة قبل حلول عيد الفطر المبارك أي بالأسبوع القادم إن شاء الله.

نقاط هامة للحصول على المساعدة المقطوعة

يوجد بعض النقاط الهامة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على ميزة المساعدة وهى :

أولاً أن يكون هذا المتقدم من أصحاب الدخل البسيط المنخفض وليس له أي مصدر رزق ودخل آخر .

ثانياً أن يكون المتقدم للمساعدة سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديين.

طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة ١٤٤٢

لكي يستطيع المواطنين السعوديين من التسجيل في المساعدة المقطوعة، لابد من السير علي بعض الخطوات الأتية:

خطوات الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي

إليكم بعض الخطوات السهلة التي يجب إتباعها لمعرفة التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة وهى :