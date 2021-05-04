نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الدفعة الجديدة من حساب المواطن في حساب المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الدفعة الجديدة من حساب المواطن ، هناك العديد من المواطنين المستفيدين من حساب المواطن يتساءلون ما هو موعد الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن، حيث أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة الجديدة، فإن أثبات الأهلية من شروط صرف وإيداع أي دفعة في حساب أي مواطن مستفيد من الدعم في المملكة العربية السعودية، ولذلك يدعو موقع ثقفني المتابعين لزيارته والاطلاع علي كل جديد يتعلق بصرف دفعات الدعم من حساب المواطن، حيث يوضح موقعنا متي تنزل الدفعة في حساب المواطن وشروط صرف الدفعة الجديدة، وأيضا يذكر كيفية استخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية.

موعد نزول الدفعة الجديدة

يعلن حساب المواطن عن الموعد المحدد لصرف وإيداع الدفعة الجديدة في حساب المواطنين المستفيدين بالمملكة، حيث أن موعد الصرف يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي فيفصلنا عن موعد صرف دفعة هذا الشهر أيام قليلة، فإن موعد الصرف المحدد طبقا للجدول الزمني هو يوم 10 من شهر مايو 2021 ميلاديا، فممكن أن يتغير موعد الصرف الرسمي لو كان موعد الصرف يتزامن مع يوم عطلة في تلك الحالة ممكن أن يتقدم الموعد أو يتأخر، وقبل صرف الدفعة تعلن نتاج الأهلية ويجب علي كل مواطن مستفيد التأكد من أهليته قبل صرف الدفعة.

الاستعلام عن نتائج الأهلية

هناك شروط لابد من توافرها في كل مواطن يرغب في الاستفادة من دعم حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، فيجب علي كل مواطن الاطلاع علي شروط الدفعة الجديدة من حساب المواطن، فإن خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية بحساب المواطن تكون كالتالي:

يجب الدخول علي البوابة الرسمية لحساب المواطن بالمملكة.

الضغط علي قائمة دراسة الأهلية في حساب المواطن.

ثم تظهر حالة الأهلية إذا كان مؤهل أم غير مؤهل أو لم يتم دراسة الحالة.

فإن المؤهل تنطبق عليه وعلي التابعين كافة شروط الأهلية المعلنة في حساب المواطن، كما أن البرنامج قام بتوضيح طريقة استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن بالمملكة لمعرفة القيمة المستحقة تقريبا من الدعم، وأكد حساب المواطن أن هناك فرق بين الأهلية والاستحقاق.