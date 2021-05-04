نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم للحصول على قرض من بنك التسليف والادخار السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقديم للحصول على قرض من بنك التسليف والادخار السعودي تأسس البنك عام 1391 براس مال خمسة ملايين ريال سعودي، ووصل ل 2014 التمويل إلى ست وأربعون مليارا ريال سعودي، والهدف من أنشاء البنك تقديم قروض بدون فوائد لأصحاب الدخل المحدود، وذلك تنفيذ مشاريعهم وتحقيق التكافل الاقتصادي، ويقدم البنك الكثير من العروض للقروض تناسب كل المواطنين وحسب حالتهم الاجتماعية، وتوجد أنواع كثيره من القروض، كما تقدم قروض تناسب المشاريع الصغيرة، فأصحاب الدخل المحدود لهم قروضا ميسره بدون فوائد، وأيضا قروض اخرى لترميم البيوت والزواج وتمويل الأسرة، فهذه القروض تساعدهم على التغلب على مشاكل الحياه الاقتصادية في ظل الظروف الراهنة.

شروط التقديم للحصول على قرض من بنك التسليف والادخار السعودي

هناك شروطا عديده يقدمها بنك التسليف والادخار السعودي للعملاء الذين يريدون أخذ أي قرض وتختلف الشروط من بنك إلى اخر:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ألا يتجاوز الدخل الشهرى إلى عشرة الآف ريال سعودي. تسديد القرض في مدة سنتان. إذا كان المقترض قد أخذ قرض قبل ذلك يجب أن ينتظر ثلاث سنوات للحصول على قرض اخر.

شروط التقديم لقرض الأسرة من بنك التسليف والادخار

ألا يتجاوز العمر عن سبعون عاما والكفيل عن خمس وخمسون سنة. يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن عشرة الآف ريال سعودي. أن يكون الزواج للمرة الأولي. أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تحمل أي جنسية من مجلس التعاون الخليجي. تاريخ احتساب مدة الزواج بالتاريخ الهجري. ويتم احتساب المدة من تاريخ تقديم للطلب.

شروط التقديم لقرض الترميم من بنك التسليف والادخار

ألا يتجاوز العمر عن سبعون عاما والكفيل عن خمس وخمسون سنة. يجب أن يكون هناك صك بملكية المنزل. الحد الأدنى لعم المنزل خمسون سنة. لا تزيد مساحة العقار عن ألف متر. قيمة التمويل المخصص لترميم المنزل ثمانية عشر ألف ريال سعودي. الحد الأدنى لترميم المنازل الشعبية ثلاثون ألف ريال. أما المنازل التي بالخرسانة المسلحة يكون قرضها المسموح به ستون ألف ريال.

شروط إعفاء دفع الأقساط لبنك التسليف والادخار السعودي

يوفر البنك تقديم طلب أعفاء من دفع الأقساط المتبقية من القرض في حالة إن كان من مستحقي التكافل الاجتماعي أو متوفيا، وذلك بشروط يجب معرفتها: