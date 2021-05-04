نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 42 شهر رمضان 1442هجرياً والإعلان عن مستفيدي نتائج الأهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 42 وجاء ذلك بناءً علي تساؤلات العديد من المواطنين السعوديين المستفيدين من الإيداعات والمستوفين الشروط الذي وضعها البرنامج والتي سنوضحها لكم خلال السطور التالية في هذه المقالة متي سوف يتم صر الدفع 42 للستحقين، هذا البرنامج هو برنامج حكومي خاص بالحكومة السعودية قد تم إنشائه في شهر ديسمبر 2017 وذلك لتخفيف العبء علي المواطن السعودي وتقديم الدعم المادي للأُسر التي تحصل علي دخل ضئيل لا يكفي حاجاتهم وظروفهم المعيشية وتعويض المواطنين السعوديين الذين يلحق بهم أي ضرر أو مخاطر وذلك بسبب التوسعات الإقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية عن طريق توفير الدعم المادي لهم.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 42

يعتبر هذا من أهم برامج الدعم المادي التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين الذين يقل دخلهم عن المتوسط لمساعدتهم علي تحمل أعباء الحياة وتوفير الحياة الكريمة لمواطنيها.

الفئات المستحقة لصرف حساب المواطن الدفعة 42

تسعي الحكومة السعودية علي توفير الدعم المادي هذا لفئة معينة من المواطنين السعوديين وليس جميع المواطنين، هذا الدعم الشهري يقدم للفئات التالية التي سنتعرف عليهم في السطور التالية، هيئة الموارد البشرية بالسعودية عن موعد الصرف وهو يوم 28 رمضان 1442 هجرياً والعاشر من شهر مايو 2021 ميلادياً

الأشخاص الذين ليس لديهم دخل شهري خاص بهم.

المطلقات والأرامل والحاضنة لأطفال ولا يوجد لديها دخل للإنفاق عليهم.

يجب أن يكون الشخص المستفيد سعودي الجنسية.

يجب أن لايقل عمر المستفيد عن 45 عاماً.

كما يجب أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر.

وأن لا يكون يمتلك عقار او قطعة أرض زراعية.

ولا يكون من المستفيدين من أي برامج خدمية أخري داخل المملكة.

الاشخاص المستفيدين هم الذين يقيمون في منازل إيجار وليس تمليك، السيدات المتزوجات من أشخاص غير سعوديين الجنسية.