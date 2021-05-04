نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية موعد صرف المساعدة المقطوعة بعد أمر سامي قبل إجازة عيد الفطر للفئات التالية في المقال التالي
عمر شويل - جدة ينتظر المواطنون السعوديون بين اللحظة والأخرى، سماع أن جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر أمر سامي بصرف المساعدة المقطوعة، لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق وذكرت الكثير من المواقع الإلكترونية خلال الساعات القلية الماضية، أن الملك سلمان سوف يصدر أمر سامي لوزارة الموارد البشرية بصرف مقطوعة الضمان قبل أجازة عيد الفطر المبارك، التي ستبدأ الخميس القادم وهو ما سوف يكون له أكبر الأثر في نفوس المواطنين في حال صحت تلك الأخبار المتداولة، ولكن خدمة العملاء بوزارة الموارد البشرية لم يرد عنها أي تصريح رسمي عن موعد الصرف حتى اللحظة وقالت أنه سوف يكون موقع الوزارة هو المصدر الرسمي الوحيد للأخبار الصحيحة.
أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة
تعمل وزارة الموارد على قدم وساق على تحضير ومراجعة أسماء المستفيدين والمستحقين للصرف، ومن تنطبق عليهم الشروط والمحدثين بياناتهم، وبعد مراجعة الجهات ذات الشأن لصحة البيانات والتأكد من صحة البيانات، فلم يعد أمام الوزارة إلي إيداع المبالغ المقررة في حسابات المستفيدين البنكية، للتيسير عليهم وأن يكون التواصل مباشر بين الوزارة والمستفيدين.
تحديث بيانات المستحقين عن طريق الجوال
- الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية.
- الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية ومنها يتم الدخول على بوابة النفاذ الموحد.
- تسجيل البيانات المطلوبة ثم الضغط على مستخدم جديد.
- تسجيل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة.
- الضغط على المربع الموجود به أتعهد بصحة البيانات المسجلة وأنها تخصني ثم أضغط تسجيل.
- سوف تصلك رسالة برمز التحقق أقوم بتسجيله ثم الضغط على تأكيد.
- تسجيل البيانات الشخصية الجديدة وكل البيانات التي ترغب في تحديثها ثم الضغط على التالي.
- تسجيل العنوان البريدي أن وجد وتحديد المنطقة والحي الذي تسكن فيه ثم أضغط التالي.
- قم بتسجيل رقم الحساب البنكي الخاص بك وتحديد اسم البنك ثم أضغط التالي.
- تسجيل بيانات الدخل الخاصة بك ويجب أن تسجل بدقة وفي حال لا يوجد دخل أضغط لا يوجد دخل ثم التالي.
- الضغط على أيقونة أقرار بتأكيد صحة البيانات التي سجلت ثم الضغط على حفظ البيانات وبذالك يتم التحديث.
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