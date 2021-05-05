نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق KAHRABA والاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم المشترك في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشركة السعودية للكهرباء تتيح الاستعلام فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو الجاري للمستفيدين إلكترونياً، ويتم هذا بالتعاون مع دعوتها للمشتركين وهذا من خلال التركيز على كمية الاستهلاك في الفاتورة ومقارنتها بفترة الاستهلاك التي يتم تسجيلها أثناء دورة القراءة وهذا بهدف الوقوف على القراءات الخاطئة للعدادات الكهربائية، وكل هذا مع تأكيد التزامها بمعايير الشفافية التي تنتهجها في كل مراحل الفوترة وهذا بالإضافة إلى إتاحة التواصل على مدار الساعة من خلال قنواتها الرسمية مع إمكانية تحميل التطبيق الخاص بالشركة على جميع أنواع الهواتف الذكية من جميع المنصات المختلفة والحصول على جميع أنواع الخدمات التي تتم أون لاين وهذا بالإضافة إلى الاستعداد من أجل إطلاق فاتورة الشهر الجديد.

استعلام فاتورة الكهرباء :-

قد أصبح للمشتركين إمكانية الاستعلام إلكترونياً عن قيمة الفاتورة الخاصة بالكهرباء وحجم الاستهلاك الشهري عن طريق الدخول من خلال الموقع الرسمي للشركة السعودية للكهرباء ويتم هذا من خلال عدة خطوات سيتم ذكرها، وهذه الخطوات هي :-

القيام باختيار الاستعلام عن الفاتورة. تسجيل رقم المشترك أو رقم العداد الكهربائي. ومن ثم اختيار نوع الحساب. وأخيراً نقوم بالضغط على “عرض الفاتورة”.

كما إنه يمكن السداد إلكترونياً من اختيار (سدد الآن) والخصم يكون من بطاقة الدفع الإلكترونية أو الحساب البنكي الخاص بالمستعلم.

طريقة قراءة الفاتورة :-

وكما قامت الشركة السعودية للكهرباء بتذكير مشتركيها بالتركيز على كمية الاستهلاك عند قراءة بيانات الفاتورة مع ضرورة مقارنتها بفترة الاستهلاك التي تكون مُدونة وهذا بهدف لفت النظر إلى أن مقارنة القراءة الحالية في الفاتورة بالقراءة التي وصل إليها العداد توضح للمشترك كمية الاستهلاك التي تم تسجيله، في حالة إذا كانت القراءة في الفاتورة أقل من العداد فتكون كمية الاستهلاك صحيحة أما في حالة إذا زادت القراءة في الفاتورة عن قراءة العداد المكتوبة فلابد من مراجعة الشركة لسبب وجود هذا الخطأ الغير معروف كما إنه يكون في إمكانه رفع كافة الشكاوى والتظلمات عن طريق الموقع أو أرقام الطوارئ والاستعلام.

خدمة فاتورة الثابتة من أجل الاشتراك والإلغاء :-

قد أصبح الآن للعملاء من الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة والاستمتاع بكافة مزاياها حيث الدفع مقدماً من أجل الاستهلاك عن 12 شهر ومن ثم الخصم من القيمة المدفوعة وعم قطع الخدمة حتى لو تخطى الاستهلاك المبلغ المدفوع، كما يمكن الاشتراك في تلك الخدمة من خلال اتباع هذه الخطوات التالية :-

الدخول على الموقع الرسمي لشركة الكهرباء.

ومن ثم اختيار الاشتراك في الفاتورة الثابتة.

التسجيل من خلال رقم العداد أو رقم المشترك.

ومن ثم الضغط على “تفعيل الاشتراك”.

كما إنه يمكن للمشترك إلغاء اشتراكه في هذه الخدمة من خلال اتباع نفس الخطوات السابقه ولكن الإلغاء بدلاً من الاشتراك.