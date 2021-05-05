إجازة عيد الفطر 1442 للقطاع الحكومي والخاص و البنوك (الخدمة المدنية)

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عمر شويل - جدة إجازة عيد الفطر في السعودية 1442 للقطاعين الحكومي والخاص والبنوك، أعلنت امس الاثنين 23-9-1442 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الحكومي والخاص، حيث أنه لم يتبقى سوى أيام قليلة على نهاية شهر رمضان الكريم وبدأ البحث من الموظفين الحكوميين والعاملين في القطاع الخاص لمعرفة مواعيد بداية إجازة عيد الفطر السعيد والاستعداد لإخراج الزكاة لإنهاء فريضة الصوم على أكمل وجه.

إجازة عيد الفطر القطاع الحكومي

إجازة عيد الفطر للموظفين الحكوميين ١٤٤٢، ارتفع مؤشر البحث خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد بدء إجازة عيد الفطر للقطاع العام حيث يترقب الجميع بدء الإجازات الرسمية للمناسبات الدينية مثل العيدين الفطر والأضحى، من كل عام، وأصدرت اليوم وزارة الموارد مواعيد الإجازة لجميع القطاعات، وأعلنت أن يوم الخميس 24 رمضان 1442هو أول أيام إجازة عيد الفطر وتنتهي يوم الإثنين 5 شوال 1442 وذلك بناء على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية فَقَرة (ج).

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 1442

ذكرت وزارة الموارد البشرية أن بداية إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص تبدأ نهاية شهر رمضان يوم الثلاثاء 29 رمضان الموافق 12 مايو 2021، وواصلت الوزارة أن صاحب العمل في القطاع الخاص عليه القيام بالعمل باللائحة التنفيذية لنظام العمل المادة (24).

إجازة عيد الفطر للبنوك في السعودية

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 2021-1442 للبنوك والقطاع الحكومي والقطاع الخاص يوم 30 رمضان 1442، حيث أكدت الدراسات الفلكية أنه من المتوقع أن يكون المتمم لشهر رمضان المبارك هو 30 يوماً الموافق 12 مايو 2021، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر هو 13 مايو 2021.

وبذلك نكون أعزائنا القراء قد نقلنا لكم مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك 1442 – 2021 في المملكة العربية السعودية للقطاعين العام والخاص و البنوك، ونقول للجميع كل عام وانتم بخير.