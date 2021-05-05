نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الدفعة 42 موعد الإيداع وما هي شروط الحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة 42، مع اقتراب إيداع الدفعة 42، يكثر البحث عبر محرك البحث جوجل، عن موعد صرف الدفعة 42، ويعد البرنامج برامج الحماية الاجتماعية، التي توفرها المملكة العربية السعودية، لتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة والمتوسطة، في ظل الغلاء المستمر في الأسعار، وفي ظل استمرار أزمة كورونا، وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية في معظم بلدان العالم، وكان انطلاق البرنامج في عام 2017، ومع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم، واقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تكسر التساؤلات عن البرنامج، وعن موعد صرف الدفعة 42 حساب المواطن، ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني”، سوف نتطرق بالتفصيل عن الإجابة على كل الأسئلة، التي تدور في رأس المستفيد بقدر الإمكان، حتى يكون على علم ودراية بآخر المستجدات الخاصة به.

حساب المواطن الدفعة 42

يزداد البحث عبر محرك البحث جوجل، عن موعد الإيداع، ومن هم المستحقين لصرف هذا الدعم، وآلية صرف دعم حساب المواطن، وما هي الشروط حتى تستحق الحصول على الدعم.

موعد إيداع الدفعة 42 من برنامج حساب المواطن

كما هو متبع ومعروف أنه يتم إيداع المبالغ المستحقة في حساب المواطن، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لذلك سوف يتم الإيداع، في صباح يوم الاثنين القادم 10 مايو، الموافق 28 من رمضان 1442.

شروط الفئات المستحقة لحساب المواطن

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

حاملي بطاقات التنقل.

غير السعوديين الذين تربطهم صلة قرابة بمواطنين سعوديين مثل الفئات التالية.

من لا يحمل الجنسية السعودية ومتزوج من سعودية.

من لا تحمل الجنسية السعودية ومتزوجة من شخص سعودي.

أولاد المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي.

الأفراد المستقلين.

شرائح الفئات المستحقة لدعم حساب المواطن

الفئة الأولى:- من يكون راتبهم من صفر إلى 8699.

الفئة الثانية:- من كان رواتبهم يبدأ من 8700 إلى 11999 ريال سعودي.

الفئة الثالثة:- من كان راتبهم من 12000 إلى 15299.

الفئة الرابعة:- من كانت رواتبهم من 15300 إلى 20159 ريال.

آلية التسجيل في برنامج حساب المواطن