نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب جاري بنك الرياض الكترونيا في ثواني وبكل سهوله ومعرفه الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب جاري بنك الرياض من اهم الخدمات التي يقدمها البنك والتي اعلن عنها علي صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة والتي يمكن الحصول عليها بكل سهوله، كما اعلن البنك حديثا بالمملكة عن التمويل الشخصي بدون كفيل وكيفيه الحصول عليه وعلي بطاقه سيغن تشر وخصم 10% علي المشتريات والتي يمكن الحصول عليها بكل سهوله، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح الخدمة بالتفصيل وكيفيه الحصول عليها الكترونيا.

فتح حساب جاري بنك الرياض

اعلن البنك عن فتح الحساب بشكل سريع وفوري من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي احد فروع البنك الموجودة بالمملكة حيث يتيح الحساب القدرة علي تحويل واستقبال الأموال وتسهيل معاملاتك المالية، حيث يعمل البنك في الآونة الأخيرة علي تقديم اهم الخدمات إلكترونية والتي تهدف إلي الراحة للمواطنين وضمن رؤية المملكة 2030.

مميزات فتح الحساب

كما اعلن البنك عن اهم المميزات الخاصة والخدمات التي يحصل عليها العميل عند فتح الحساب وهي كالاتي:

الحساب متوفر بالريال والعملات الأجنبية.

يمكن تسديد جميع الفواتير الخاصة بك والمشتريات عن طريق بطاقه مدي او دفتر الشيكات الخاص.

الحصول علي كشق حساب تفصيلي لجميع العمليات المصرفية.

طرق متعدده لأداره الحساب.

كشف حساب مدمج لجميع حساباتك بالبنك.

يمكن تسديد الفواتير جزئيا.

شروط فتح حساب

كما اعلن البنك عن الشروط اللازمة والتي يجب توافرها في العميل لكي يقوم بفتح حساب بكل سهوله، وهذه الشروط تكتمن في النقاط الأتية:

يجب تواجد هويه وطنيه أو أقامة ويكونون ساريين الصلاحية.

يجب أن يكون العميل لديه حساب بمنصة ابشر ليتم توثيق الخدمة.

يجب أن يكون العميل مسجل بالعنوان الوطني.

يجب أن يكون عمر العميل 15 سنه أو اكثر.

طريقه فتح حساب جاري

اعلن البنك عن طريقه وكيفيه فتح الحساب الكترونيا وذلك بعد توافر للعميل حساب بمنصة ابشر بعدها يتم الدخول إلي صفحه التقديم بنك الرياض وبعدها يجب عليه إدخال رقم الهوية واختيار كلمه نعم وبعدها يتم الضغط علي التالي وسيتم تحويلك مباشره إلي لتوثيق ابشر عبر الرياض وبعدها يتم فتح الحساب بكل سهوله.