التسجيل في برنامج الأمن الصحي 1442 في السعودية ha.edu.sa

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عمر شويل - جدة نعرض لكم خطوات التسجيل في برنامج الأمن الصحي 1442 في المملكة العربية السعودية، والتي شهدت إقبال كبير خلال الفترة الماضية وشهدت محركات البحث الكثير من التساؤلات عن كيفية التقديم في المنصة الإلكترونية بعد أن تم الإعلان عن البرنامج من قبل وزارة الصحة في السعودية عن بدء قبول كل من الذكور والإناث في هذا البرنامج، وفيما يلي نقدم لكم كافة التفاصيل عن هذا الموضوع، وهذا البرنامج هو عبارة عن برنامج يقوم على فكرة تدريب مجموعة من المتدربين، حيث يتم تدريبهم على مجموعة من الوظائف التي تساهم في خدمة كافة المؤسسات.

كيفية التسجيل في برنامج الأمن الصحي

يتم تدريب كافة المتدربين طبقاً لمجموعة من المعايير والمستويات التي تتوافق مع السلامة، على سبيل المثال يتم تدريب مدير الأمن الصحي على كافة الخطوات والإجراءات اللازمة للوقاية من مخاطر فيروس كورونا، وذلك لعدة أسباب منها الحفاظ على صحة العاملين في كافة المؤسسات، ويمكنك التقديم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للبرنامج ومن ثم تتبع كافة التعليمات.

شروط القبول في برنامج الأمن الصحي

ونعرض لكم الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم من أجل أن يتم قبوله ضمن البرنامج وهي:

يجب على المتقدم أن يكون مواطن سعودي.

ألا يتعدى عمره الأربعين عام.

ألا يكون مرتبط بأي عمل خلال فترة ثلاثة شهور، وهذه الفترة التي تسبق تقديمه في البرنامج.

أما بالنسبة إلى أهم الأوراق والمستندات المطلوبة التي يجب أن يتوفاها المتقدم، وهذه الأوراق كالتالي: