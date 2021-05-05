نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي يعلن إيداع المساعدة المقطوعة للمستحقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عن إيداع المساعدة المقطوعة للمواطنين المستحقين خلال تلك الأيام، وذلك بعد أن ازداد البحث عن موعد صرف الدفعة الجديدة من المساعدة المقطوعة بعد التأخر في صرفها بهذا الشهر، حيث يود الجميع معرفة الموعد الذي يتم فيه استلام هذه المساعدة، حيث تعتبر هذه المساعدة هامة وضرورية لعدد كبير من الأفراد، ولكن يوجد مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم حتى يستطيع الحصول على هذه المساعدة، حيث يتم مساعدة كافة الأسر التي تمتلك دخل ضعيف، وذلك لكي يستطيعوا شراء المتطلبات الأساسية، حيث يعتبر هذا البرنامج من أهم وأبرز البرامج التي تقدمها الوزارة في السعودية لمساعدة المواطن الفقير.

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة



المساعدة المقطوعة عبارة عن آلية تقدمها الوزارة في المملكة وذلك لكى تحقق الحماية لكافة الأسر الفقيرة، وهو عبارة عن دعم نقدي، تقدمه المملكة بشكل سنوي، يمكنك الاستعلام عن المساعدة من خلال هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التنمية الاجتماعية

ثم قم بالتسجيل في هذا الموقع.

يجب عليك إدخال كافة البيانات بشكل سليم وهذه البيانات تتمثل في الاسم وكذلك الرقم الخاص بالهوية.

وأخيراً قم بكتابة رقم الطلب الخاص بك وستظهر لك كافة البيانات اللازمة.

شروط استحقاق المساعدة المقطوعة

قام عدد كبير من الأفراد في التقديم في هذه المساعدة، وبعد إرسال هذه الطلبات، تقوم الوزارة بفحص هذه الطلبات بمنتهى الدقة والشفافية لتبحث عن الأجدر، ولكن يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الشخص المتقدم، وهذه الشروط كالتالي: