” سنابس.. تمديد حملة التبرع بالدم حتى الخميس والجهود مُستمرة لمضاعفة التبرع “

ماجد السبع – سنابس محافظة القطيف

أعلنت جمعية البر الخيرية بسنابس، تمديد الحملة ااتطوعية للتبرع بالدم، لصالح مرضى الأورام وسرطانات الدم وزراعة الأعضاء وإقامة العمليات الجراحية. حتى الخميس المقبل.

الحملة التي تأتي بالتعاون مع نادي النور، ومستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بدأت يوم الأحد، وتستمر إلى يوم الخميس من الساعة 9 إلى 12 مساءً وذلك في نادي النور بسنابس.

وشهدت الحملة في ليلتها الأولى إقبالًا، بحضور منسق بنك الدم في مستشفى فهد التخصصي بالدمام عبدالعزيز الغامدي.

وبلغ عدد المشاركين 63 متبرعًا، تم قبول حوالي 55 منهم، فيما تم رفض 8 حالات لأسباب صحية.

وقال رئيس اللجنة الصحية في جمعية البر محمد مغيزل: ”يأتي تنظيم هذه الحملة انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع وخصوصًا لأصحاب الحالات الصحية ومرضى السرطان، فهم يستحقون هذا التعاطي الإيجابي منا“.



وتابع «نظرًا للإقبال الكبير على الحملة سيتم العمل على زيادة الكوادر والأسرّة لسحب الدم إضافة إلى تمديد المدة ل5 أيام».

وأشار أمين عام نادي النور بسنابس عبدالله الصفواني إلى أنه ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية كان لزاما على النادي المساهمة في هذا العمل الخيري والإنساني

الجذير بالذكر أن حملات التبرع بالدم تشهد إقبالًا واسعة من فئة الشباب يأتي ذالك من تشجيع الأهالي وتوعيتهم .