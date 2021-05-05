” «وردية السمك» تخفض الأسعار 50 % في سوق محافظة القطيف “

ماجد السبع – سيهات

انخفضت أسعار الأسماك بجميع أنواعها في السوق المركزية بالقطيف خلال شهر رمضان المبارك، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50 %؛ نظرًا لوفرة المعروض من السمك المحلي بزيادة 50 % في الوقت الحالي.

وقال بائع السمك بسوق القطيف عبدالله الغزوي، إن هذه الفترة تسمى وردية السمك «موسم السمك»، إذ تتوافر جميع أنواع السمك بكثرة، وعلى رأسها سمك الصافي، الذي تبلغ نسبته بين الأسماك لدى الباعة في الأسواق نحو 40 %، فيما انخفض سعره بنحو 50 %، مشيرًا إلى أن الهامور يتوافر بكثرة أيضًا وانخفض سعره بنسبة 30 %.

وأضاف أن الأسماك المحلية تمثل نحو 50 % من الأسماك الموجودة داخل السوق، فيما يستمر انخفاض سعرها حتى بعد عيد الفطر المبارك إلا في حالة تغيرات الأجواء التي تتسبب في ارتفاع الأسعار لعدم دخول مراكب الصيد إلى البحر، مشيرًا إلى أن الأسعار انخفضت قبل شهر رمضان، نتيجة وفرة السمك البلدي بالأسواق بزيادة 50 %، فضلاً عن توافر السمك المستورد.

وأشار إلى أن سوق السمك بالقطيف يتضمن 50 محلاً بالداخل، فيما تتفاوت الأسعار بين الباعة، وذلك بحسب مصدر السمك، لافتًا إلى أن السمك المحلي هو الأعلى سعرًا فيما يكون المستورد أرخص.

وأوضح أن الباعة الأجانب في سوق السمك بالقطيف يمثلون نحو 20 % من إجمالي البائعين، بينما تبلغ نسبة بضاعتهم من السمك المستورد

100 %، ويبيعونه بسعر المحلي ولديهم زبائنهم، مشيرًا إلى أن الأسماك المستوردة يأتي أكثرها من عمان واليمن ودبي وسريلانكا وباكستان، فيما تأتي كمية من الأسماك من جازان، أما الروبيان الموجود في السوق إما مبرد أو مستزرع، ويبلغ سعره 25 ريالاً للحجم الصغير.

وقال بائع السمك حيدر العلوي، إن جميع أنواع الأسماك متوافر بسوق القطيف بكثرة، فيما تتفاوت أسعارها، مشيرًا إلى أن سمك الهامور يتراوح سعره بين 25 إلى 50 ريالاً، وذلك على حسب الحجم والمصدر، فيما أن سمك الصافي البلدي زنة 8 كيلو يبلغ سعره 100 ريال، بعد أن كان زنة ما بين 3 إلى 4 كيلو بسعر 100 ريال، بينما يبلغ سعر سمك العراضي 3 كيلو 100 ريال دون أي تغير يذكر، وسعر سمك الميد البلدي 100 ريال زنة 4 كيلو، والكنعد الصغير 4 كيلو بسعر 100 ريال، والكبير زنة 3 كيلو بـ100 ريال.

وأضاف أن سمك السمان يبلغ سعره نحو 25 ريالاً، والشعري انخفض ليبلغ سعر الكبير منه 7 كيلو نحو 100 ريال، والوسط 5 كيلو 20 ريالاً، فيما يبلغ سعر سمك العندق الوسط 5 كيلو 100 ريال، ومثله سمك الفسكر، مشيرًا إلى أن سعر سمك العروسة 25 ريالاً للكيلو، وارتفع سعر سمك السلمون الكبير ليصل إلى 55 ريالاً للكيلو، أما الصغير فيصل سعره إلى 50 ريالاً، وذلك بسبب قلة توافره في الأسواق.

الجذير بالذكر أن سوق السمك المركزي بمحافظة القطيف هو الأكبر في الخليج من حيث التداول ويشهد كثافة عالية في الطلب .