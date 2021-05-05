نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يمكن بيع منزل ولم يُسدد كامل مبلغ التمويل العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد يتساءل البعض لماذا قد يبيع شخص منزل قد استدان من أجله شراءه مؤخرًا عن طريق قرض سكني أو ما يعرف بالتمويل العقاري. العديد من المواطنين لديهم دوافع مختلفة لبيع منازلهم ، أحد هذه الأسباب الربح ، عندما تنوي شراء منزل وتقوم بسداد دفعاته على مرور الشهور فإن قيمته الشرائية تزداد عن القيمة التي موجودة في العقد وهذا قد يدر مالًا كثيرًا لصاحب العقار ، لكن ماذا اذا لا يزال يُسدد الشخص دفعات المنزل ؟ هذا ما نحاول أن نتحدث عنه هنا. للذي يفكرون في شراء منزل نقدم لك تمويل عقاري وشخصي بدون دفعة أولى يصل الى 5 مليون ريال.

هل تريد بيع منزلك؟ وهل عليها دين يلزم سداده؟ المنزل الإضافي بقرض مستحق الدفع هو الخيار الأول الذي يتم إسقاطه من المحفظة الاستثمارية عندما يكون المال شحيحًا. نعم ، سيتمكن الشخص الذي حصل على قرض لشراء عقار من بيعه. من ناحية أخرى ، تتطلب اتفاقية البيع الحصول على شهادة عدم ممانعة من المُقرض أو موافقة مبدئية من المُقرض. من المهم إخطار البنك الذي تتعامل معه بخططك لبيع العقار وبأنك بدأت العملية. بعد ذلك ، ستتلقى خطابًا من البنك يوضح بالتفصيل الرصيد المستحق على قرضك. هذا بمثابة دليل جوهري على ملكية العقار الذي تملكه. إذا كنت في مأزق مالي أو كنت بحاجة إلى بيع منزلك بسرعة لمجموعة متنوعة من الأسباب ، فهناك بعض السيناريوهات التي يجب مراعاتها قبل بيع منزل عن طريق التمويل السكني غير مدفوع الأقساط.

متى يأخذ المشتري تمويلًا عقاريًا من بنك مختلف؟

إذا ذهب المشتري إلى بنك آخر للحصول على قرض ، فسيتعين عليه إحضار نسخ من جميع المستندات ذات الصلة ، بالإضافة إلى خطاب من بنك البائع يوضح بالتفصيل المسؤولية المستحقة للبائع.

سيصدر البنك شيكًا لصالح بنك البائع ، يسدد جميع المستحقات ، بعد اتباع البروتوكول العادي.

سيتم الإفراج عن المبلغ المتبقي للبائع بعد أن يقوم بنك البائع بإصدار أوراق الملكية ويقوم المشتري بإرسالها إلى البنك الذي يتعامل معه. إذا كان المشتري قد حصل بالفعل على موافقة مسبقة للحصول على قرض من مقرض آخر ، فيجب على البائع تقديم شهادة قرض مستحق الدفع من البنك ، بالإضافة إلى قائمة بسجلات ممتلكات البنك. إذا تم قبول القرض ، فسيكون بنك المشتري قادرًا على إصدار مبلغ التمويل العقاري المتبقي إلى بنك البائع.

عندما يتم سداد القرض بالكامل ، يقوم البنك بإصدار أوراق الملكية ، والتي يتم إرسالها بعد ذلك إلى بنك المشتري. يتم تحرير مبلغ القرض المتبقي بعد ذلك فقط.

متى يدفع مشتري العقار من أمواله؟

سيدفع المشتري الدفعة الأولى مباشرة إلى حساب قرض البائع في المقابل.

سيقوم البنك بتسليم السجلات بمجرد تصفية الأموال. يجب على البائع بعد ذلك نقل الملكية إلى اسم المشتري حتى يتم الحصول على المستندات. يتم الاتفاق على الرصيد المتبقي فقط بين المشتري والبائع.

بعض البنوك أو الشركات قد تفرض رسومًا على بيع المنزل المرهون أو المنزل الذي تم شراءه عن طريق التمويل العقاري ومازالت له أقساط ، وتحدد قيمة الرسوم أو الغرامة على حسب عدد السنوات منذ بداية العقد الأصلي للتمويل وكم سدد البائع من تمويله.

بالنسبة للبعض الذين يتساءلون عن إمكانية نقل الدين أو الأقساط المتبقية من التمويل العقاري إلى شخص أخر ، فهذا قد يكون أمر ليس سهلًا خاصة أنه قد يتسبب في حدوث عدة ثغرات في العقد ، على كلٍا فإن وافق البنك المقرض على هذا يتوقع أن يُحدد نفس شروط العقد الجديد على المشتري أحد هذه الشروط نسبة الدين إلى الدخل إضافة الى السجل الائتماني للعميل مع باقي الشروط المنصوص عليها في العقد.