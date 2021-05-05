نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الإجتماعي المقطوعة موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 وشروط التقديم فيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مما لا شك فيه أن أخبار موعد صرف المساعدة المقطوعة قد احتلت العناوين الأولى في أخبار محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي بسبب الأهمية الكبيرة لها لدى العديد من الأسر السعودية والمواطنين السعوديين من محدودي الدخل، فقد سأل الآلاف من المواطنين عن “متى تنزل المقطوعة” منذ بداية العام الجاري 2021م وما زالوا في الإنتظار حتى الآن حيث أن آخر دفعة لمقطوعة الضمان الإجتماعي كانت في عام 2019م ومنذ هذا التوقيت ينتظر كافة المستحقين والمستفيدين للمساعدة المقطوعة، وقد أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برنامج المساعدة المقطوعة لكي يكون البرنامج الدعم لكل المواطنين السعوديين والأسر السعودية متوسطة الحال التي تجد صعوبة في العيش بحياة كريمة بعد الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة السعودية وكان لها مردود سلبي في ارتفاع أسعار السلع، ومن هنا كان لمقطوعة الضمان الإجتماعي دور هام في دعم المواطن محدود الدخل بميالغ مادية سنوية بحد أقصى 35 ألف ريال سعودي، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” نكتب لكم لنوضح موعد نزول المساعدات المقطوعة وأبرز شروط التسجيل، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

نكتب لكم عن شروط المساعدة المقطوعة التي لا بد من توافرها عند تقدم أي مواطن لها كالتالي:

أولاً بالنسبة للعمر لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

ثانياً بالنسبة للراتب لا يزيد راتبه عن 2000 ريال سعودي.

لا يمتلك أي سجلات تجارية.

لا بد أن يكون سعودي الجنسية.

موعد صرف المقطوعة

نأتي الآن للإجابة على أكثر الأسئلة التي تم تكرارها الفترة الحالية ألا وهو متى تنزل المساعدة المقطوعة، وحتى الآن لم تُصرح وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بأي أخبار في هذا الشأن، وسنوافيكم بأي أخبار فور الإعلان عنها من موقع الوزارة أو الصفحة الرسمية لها على تويتر.