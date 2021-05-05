نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط اصدار رخصة قيادة 1442 في السعودية دقيقة.. اعرف الرسوم والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط اصدار رخصة قيادة 1442 في السعودية من الخدمات التى تهم كل مواطن ومقيم في المملكة العربية السعودية حيث يقبل الكثيرون على قيادة السيارات، وهى أمر ضروري لهم سواء للتحرك إلى عملهم أو لاحتياجاتهم الشخصية ومكانتهم الاجتماعية لذا يبحثون باستمرار عن رسوم استخراج رخصة قيادة في السعودية وفق ما حددتها وزارة الداخلية، وإدارة المرور السعودي والأوراق المطلوبة حيث حددت شروط اصدار رخصة قيادة 1442 في السعودية بدقة ما يضمن حماية جميع المتواجدين على المملكة بأن ينطبق عليهم الشروط التى تحفظ الجميع من خطر الحوادث والجرائم المتعلقة بالقيادة.

شروط اصدار رخصة قيادة 1442 في السعودية

أكدت وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور السعودي شروط اصدار رخصة قيادة 1442 على النحو التالي:

عمر المتقدم لايقل عن 21 عام.

موظف حكومي أو موظف أهلي.

اجتياز الكشف الطبي.

تقديم تقرير من الأحوال المدنية عن دفتر العائلة والحالة الاجتماعية والمهنة.

تقديم شهادة خلو سوابق.

سداد الرسوم المطلوبة.

رسوم استخراج رخصة قيادة في السعودية

جاءت رسوم استخراج رخصة قيادة في السعودية مختلفة حسب نوعية الرخصة لتشمل التالي:

رسوم إصدار رخصة قيادة خاصة: 40 ريال ، و100 ريال لبدل فاقد. رسوم إصدار تصريح قيادة عامة: 100 ريال ومثلها لبدل فاقد. رسوم استخراج رخصة قيادة دراجة نارية: 20 ريال 100 ريال لبدل فاقد. رسوم إصدار تصريح قيادة مؤقت: 100 ريال. رسوم دورة الرخصة خصوصي: 435 ريال. رسوم الالتحاق بدورة رخصة لمنسوبي الشركات: 435 ريال سعودي. رسوم الالتحاق لدورة رخصة قيادة لغير المذكورين:560 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة لاصدار رخصة قيادة في السعودية

حددت الإدارة العامة للمرور السعودي الأوراق المطلوبة لإصدار رخصة قيادة على النحو التالي: