نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي 1442.. الاستعلام عن نتائج وزارة الدفاع ومعرفة اسماء المقبولين في المقال التالي
عمر شويل - جدة وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي 1442، تم الإعلان عن قبول 122 مواطنة ومواطن للعمل بوظائف وزارة الدفاع وقد اجتاز هؤلاء المواطنون إجراءات القبول وكذلك المقابلة الشخصية، وقد تم الإعلان عن الوظائف بشكل رسمي بنهاية شهر جمادي الأولى الماضي 1442هـ إلكترونيًا، وسيتم التعرف أيضًا إلكترونيًا عن أسماء المقبولين لوظائف وزارة الدفاع، ولا حديث للجماهير اليوم سوى سؤالهم عن وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي 1442، وقد وضحت وزارة الدفاع السعودي أنها ستعلن قريبًا عن نتائج الترشيح الأولى للمقبولين بالوظائف العسكرية سواء نساء أو رجال.
وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي 1442
يجب التنويه أولًا أنه تم بالفعل إغلاق باب التسجيل والقبول بالوظائف العسكرية التي أعلنت عنها وزارة الدفاع السعودي، وحديث الساعة اليوم هو وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي 1442، وذلك بعدما أعلنت الوزارة عن نتائج 122 مواطن ومواطنة سعودية للتعين على درجة رقيب، وكيل رقيب، عريف أول، عريف، جندي أول، وأيضًا جندي، حيث قامت بالإعلان عن المقبولين الخميس الماضي الساعة الثانية عشر ظهرًا، وقد أكدت الإدارة العامة للقبول بوزارة الدفاع أنه عدم الحضور من المقبولين يعني تنازلهم نهائيًا عن شغر الوظيفة، وقد أعلنت عن قبول 74 رجلًا لشغر وظائف بالوزارة، بينما 84 امرأة لشغل الوظائف العسكرية.
وزارة الدفاع نتائج القبول النهائي 1442 والاستعلام بالرابط
أعلنت الوزارة عن إتاحة أسماء المقبولين أمام المواطنين ويمكنهم الدخول على وزارة الدفاع نتائج القبول التهائي 1442 والتعرف على كل الأسماء المقبولة والذين اجتازوا كل إجراءات القبول، وبخطوات بسيطة يمكنهم الاستعلام عن نتيجة القبول النهائية، وطريقة الاستعلام كالتالي:
- بدايةً ينبغي على المواطن الدخول للموقع الرسمي لوزارة الدفاع الموجود على شبكة الإنترنت.
- بعد الدخول سيجد أمامه عدة خانات عليه أن يختار من بينها الاستعلام عن نتائج الوظائف العسكرية.
- عليه الانتظار لدقائق وبعدها ستظهر أمامه كل أسماء المقبولين رجالًا ونساءً.
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