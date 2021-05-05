نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي 1442 وموعد صرفها وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين والأسر السعودية عن رابط الإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعية بشكل كبير وملحوظ خاصة في الفترة الحالية حيث قد بدأ البحث في الشهور الأولى من العام الجاري على الكثير من محركات البحث ومواقع التواصل الإجتماعي، وهذا قد يرجع إلى الأهمية الكبيرة التي حظي بها برنامج المساعدة المقطوعة الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لدى الملايين من المواطنين السعوديين، ومن الجدير بالذكر أن برنامج المساعدة المقطوعة يقدم مساعدات مادية مقطوعة بشكل سنوي إلى كل مواطن سعودي محدود الدخل ومستوفى لكافة الشروط التي وضعتها الوزارة بحد أقصى 35 ألف ريال سعودي سنوياً، وقد كان إنطلاق المساعدات المقطوعة من قبل الوزارة بسبب الآثار السلبية التي ترتبت جراء تنفيذ إصلاحات إقتصادية في المملكة أدت إلى ارتفاع في أسعار معظم السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن السعودي، وقد كان للمساعدة المقطوعة دور هام جداً في التخفيف عن كاهل المواطن السعودي في الفترة الأخيرة، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد نزول المساعدات المقطوعة وأبرز شروط التسجيل فيها، فتابعونا.

شروط المساعدة المقطوعة

تعددت شروط التسجيل في المساعدة المقطوعة وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية هذه الشروط بعناية تامة حتى تستطيع إيصال الدعم إلى مستحقيه فقط، ونوضح لكم كافة الشروط اللازمة للتقديم كالتالي:

لا ينبغي أن يكون عمر المتقدم أقل من 35 عام.

لا يجب أن يمتلك المتقدم لأي سجل تجاري.

لا بد من أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

موعد صرف المقطوعة

يُمكنك الإستعلام عن كافة المعلومات التي تريدها من خلال زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت، ونحن سوف نوافيكم بالموعد الرسمي لنزول المساعدت المقطوعة فور الإعلان عنه حيث أنه حتى الآن لم يتم تحديده.