نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويلات الشخصية من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم البنوك المختلفة بالمملكة العربية السعودية خطط تمويلية شاملة وعلي رأسها بنك الرياض، ويقدم بنك الرياض أنواع مختلفة من التمويلات نستعرضها لكم من خلال موقعنا ثقفني ، ومن ضمنها التمويلات الشخصية من بنك الرياض والتي يدور حولها مقالنا الحالي ، وتستهدف هذه الحزمة من القروض توفير الدعم المالي والسيولة المطلوبة لمنسوبي القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والعسكرية لتساعدهم في توفير نفقاتهم الحياتية ، ومنها نفقات التعليم والزواج والبيت والعقارات وتحقيق تطلعات أسرهم المستقبلية ، والتمويلات الشخصية من بنك الرياض تقدم العديد من المميزات تحت بعض الاشتراطات نتعرف عليها من خلال مقالنا مع معرفة طريقة طلب التمويلات علي كل نوع تمويل مثل منتجات تمويل التورق من بنك الرياض ومنتج تمويل المرابحة من بنك الرياض.

التمويلات الشخصية من بنك الرياض

من ضمن ما يقدمه بنك الرياض من قروض تمويل منتج التمويل الشخصي بقيمة 300 ألف ريال بدون تحويل راتب وهو أحد أمثلة العروض التي تتيح سيولة نقدية لعملاء البنك بمزايا كبيرة وملاءة ائتمانية مختلفة عن باقي البنوك الأخري وخطط سداد مرنه وميسرة تناسب تطلعات عملاء البنك عبر منظومة شروط بسيطة مثل :

شرط تقديم التمويل بمفردات مرتب من جهة العمل.

قيمة تقسيط تناسب 30% من راتب العميل الشهري.

تحويل راتب العميل علي بنك الرياض لغير موظفي البنوك.

تمويلات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

أنواع التمويل الشخصي من البنك

يقدم بنك الرياض عبر موقعه الإلكتروني خمسة أنواع رئيسية من التمويلات الشخصية نستعرضها لكم بملحقاتها :

تمويل السعوديين ويشتمل علي الآتي : تمويل موظفي القطاع الحكومي. تمويل موظفي القطاع العسكري. تمويل موظفي الشركات الكبرى. تمويل موظفي القطاع الخاص. تمويل موظفي الجهات غير المدرجة.

تمويل المقيمين بالمملكة من الأجانب ويشتمل علي الآتي : تمويل موظفي القطاع الحكومي. تمويل موظفي قطاع الشركات الكبرى. تمويل موظفي القطاع الخاص. تمويل أصحاب الوظائف المهنية المتخصصة.

تمويل المتقاعدين من السعوديين.

تمويل المتدربين في القطاعات العسكرية والشركات الكبرى.

تمويل وحد التزاماتك المالية بقسط واحد.

وتختلف شروط ومميزات تمويل قروض التمويل المتعددة من بنك الراجحي عن شروط ومميزات تمويل بنك الرياض ، ويراعي الالتزام بتقديم الطلبات في فرع البنك نفسه.