نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة تمكين الضمان الاجتماعي .. طريقة التسجيل والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة دشنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية مبادرة تمكين الضمان الاجتماعي ، والتي تهدف إلى تدريب المشتركين وتأهيلهم بشكل أفضل، مما يساعدهم في إيجاد فرص عمل مناسبة بسبب تنمية مهاراتهم التي تساهم في مواكبة متطلبات العمل في السوق السعودي، وفي المقال نستعرض كيفية التسجيل وشروطه.

كيفية التسجيل في مبادرة تمكين الضمان الاجتماعي

يستطيع الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المبادرة للحصول على وظيفة مناسبة في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالتسجيل من خلال الخطوات التالية:

الدخول مباشرة على رابط منصة تمكين الإلكتروني . الضغط على القائمة الفرعية واختيار “الانضمام إلى تمكين”. يتم فتح نافذة جديدة تلقائيًا، يتم من خلالها ملء البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل دقيق. إدخال تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الجوال، ثم يتم تعيين كلمة السر وإعادة كتابتها مرة أخرى للتأكيد. يتم الضغط على أيقونة “متابعة وتسجيل” وذلك بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة.

شروط الحصول على وظيفة ضمن المبادرة

هناك شروط معينة يجب توافرها في الراغبين في الانضمام إلى المبادرة، منها ما يلي:

ألا يقل عمر المستفيد عن 18 عام، وألا يزيد عن 59 عام.

غير مسموح بالانضملم للأفراد الذين يعانون من إعاقات تسبب لهم عجز جزئي أو كلي.

يجب أن يكون الحد الأقصى للراتب الشهري للمستفيد هو 3 آلاف ريال سعودي، حتى يتمكن من صرف مبلغ المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي كاملاً.

يحصل المستفيد الأساسي أو التابع على مبلغ الإعانة الخاص بالمساعدة المقطوعة.يتم صرف المعاش لمدة ستة شهور يتم احتسابهم بداية من بدء العمل في حالة استخراج رخصة مزاولة المهن التجارية أو اصدار سجل تجاري.

الفئات المستهدفة في مبادرة تمكين

هناك فئات معينة تستهدفها مبادرة تمكين التي أطلقتها وزارة العمل السعودية، والتي تشمل ما يلي: