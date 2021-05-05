تمويل العمل الحر بالتقسيط وبدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 150000 ريال سعودي

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عمر شويل - جدة تمويل العمل الحر بالتقسيط وبدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية، توجد عدة بنوك تعمل على توفير الكثير من الخدمات للمواطنين وذلك عن طريق تقديم القروض، ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية أحد هذه البنوك فنجده يقدم تمويل العمل الحر بدون فوائد بالتقسيط من بنك التنمية الاجتماعية بقيمة 150000 ريال سعودي، ولا تقتصر هذه الخدمة على فئة معينة بينما تتاح لأي شخص ولكن لابد من أن يكون من أحد مواطنين السعودية أو من الأشخاص العاطلين.

تمويل العمل الحر بالتقسيط وبدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية

أصبح التقديم على تمويل العمل الحر متاح وذلك يتم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لنبك التنمية الاجتماعية .

وذلك يتم من خلال الدخول على وتصل قيمة المبلغ إلي 15000 ريال سعودي وتبلغ فترة التسديد حتى 60 شهر بدون أي فوائد أو رسوم.

ولكن يشترط أن يكون العميل من موظفي السعودية أو يكون شخص عاطل، ويقدم هذا النوع من القروض من أجل مساعدة الأفراد حتى يستطيعوا فتح مشاريع صغيرة خاصة به.

ما هي شروط الحصول على التمويل الحر؟

يمكن الحصول على تمويل العمل الحر في أي وقت وفور ملء البيانات المطلوبة ولكن توجد عدة شروط للتمتع بالحصول على تمويل العمل الحر وهي مثل:

أن لا يقل الراتب الشهري للعميل المتقدم عن أربعة عشر ألف ريال سعودي.

أن يكون الشخص المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

لا يقل عمره عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب أولا أن يقوم بتقديم الوثيقة الصادرة من وزارة التنمية الاجتماعية وهي ما تخص العمل الحر.

مزايا الحصول تمويل العمل الحر بالتقسيط من بنك التنمية الاجتماعية

يتميز تمويل العمل الحر بعدة أشياء وهي تتلخص في النقاط التالية:

تمويل العمل الحر يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

يقدم التمويل دون الخضوع لأي رسوم أو فوائد.

تصل فترة السداد حتي خمسة سنوات.

تصل قيمة التمويل حتى 150000 ريال سعودي.

تمويل العمل الحر بالتقسيط من بنك التنمية الاجتماعية وبدون فوائد بقيمة 150000 ريال سعودي يقدم للعديد من الأشخاص وذلك من أجل مساعدتهم في إنشاء المشاريع الخاصة بهم ولكن يشترط أن يكون المتقدم من مستوطني دولة السعودية.