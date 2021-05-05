نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصاعد أرباح شركة أرامكو 30% في الربع الأول من العام الحالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصاعد أرباح شركة أرامكو 30% في الربع الأول من العام الحالي ، أرامكو شركة سعودية وطنية تم تأميمها عام 1988م تتخصص في مجالات الغاز الطبيعي والبتروكيماويات والنفط وما يتعلق بها من تكرير وتوزيع وشحن وتسويق وإنتاج، مقر أرامكو الرئيسي الظهران بالمملكة العربية السعودية، فهى من أكبر شركات العالم فى القيمة السوقية، ففي عام 2006 بلغت قيمتها السوقية 781 مليار، وفي عام 2010 بلغت قيمتها السوقية 7 تريليون دولار، و بلغت 10 تريليون دولار في عام 2015، وخلال عام 2018 بلغ إجمالي أرباحها 111 مليار دولار.

احتلت أرامكو السعودية المرتبة الخامسة بين أكبر الشركات العامة في العالم، لكونها أيضًا تراعى وتهتم بالبيئة والخدمات التعليمية والطبية داخل المملكة من خلال إدارة ومشاركة المشاريع الإجتماعية والخدمية العامة، وتوفير مياه الشرب العذبة، ورعاية الأيتام والمساهمة في مكافحة الأمراض من خلال التطوير المستمر للخدمات الصحية والطبية.

تصاعد أرباح شركة أرامكو 30% في الربع الأول من العام الحالي

أصدرت شركة أرامكو السعودية بيانًا يوضح تجاوز أرباحها 30 % فى الربع الأول من العام الحالي، حيث وصلت إلى 81.4 مليار ريال ( 21.72 ) مليار دولار وبلغت مبيعات الشركة إلى 272 مليار ريال سعودي، وذلك بخلاف العام الماضي 2020 م فقد بلغ صافي الدخل 62.48 مليار ريال ،( 16.66) مليار دولار.

أسباب ارتفاع أرباح أرامكو السعودية خلال الربع الأول 2021م

صرحت الشركة في بيان عبر موقع سوق عن سبب ارتفاع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى إرتفاع أسعار النفط الخام وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق مما أدى إلى انخفاض حجم مبيعات النفط الخام.

توزيع الأرباح النقدية للمساهمين

أعلنت الشركة عن توزيع الأرباح النقدية للمساهمين بقيمة تساوي ( 70.33 ) مليار ريال سعودي ( 18.76 ) مليار دولار، وذلك بحصة 0.3518 ريال سعودي، على أن يكون تاريخ الأحقية للمساهمين اليوم العاشر من شهر مايو 2021م و تاريخ التوزيع في اليوم الثاني من شهر يونيو 2021م.

أكد النائب الأعلى لرئيس المالية والإستراتيجية والتطوير خالد الدباغ عن التزام الشركة بتوزيع نصيب مساهمي الأقلية من توزيعات الأرباح بواقع 75 مليار دولار سنويًّا، موضحًا اعتزازه بأن تكون أرامكو جزءًا من برنامج ” شريك ” الطموح في المملكة من خلال إقامة المشاريع بمفردها مع مراعاة ربحية كل مشروع.