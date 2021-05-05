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عمر شويل - جدة موعد أجازة عيد الفطر المبارك بالسعودية للعام 1442 هجريًا للقطاعين العام والخاص ، أوشك شهر رمضان الكريم 1442 هجريًا على الإنتهاء لتبدأ اجازة عيد الفطر المبارك، التي ينتظرها الكثير للاحتفال بمراسم العيد، وذلك في البلاد العربية والإسلامية، لذلك يبحث الكثير عن موعد أجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين العام والخاص، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر موعد أجازة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1442ه‍ للقطاعين العام والخاص.

مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع العام

لقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1442ه‍ و ذلك للقطاعين العام والخاص، و تبدأ اجازة عيد الفطر المبارك للقطاع العام من نهاية يوم الخميس الموافق 24 رمضان 1442ه‍ وتنتهي بنهاية يوم الاثنين 5 من شوال 1442ه‍، وبالتالي فإن إجازة عيد الفطر ممتدة لمدة إحدى عشر يومًا بالسعودية، وذلك وفقًا للفقرة (ج) من المادة 127من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

مواعيد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص والقطاع غير الربحي

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موعد إجازة عيد الفطر المبارك للعام 1442 ه‍ للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتبدأ من نهاية يوم الثلاثاء الموافق 29 من رمضان 1442 ولمدة أربعة أيام، ويجب على صاحب العمل التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة ( 24 ) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

معد استطلاع هلال شهر شوال بالمملكة العربية السعودية 2021ه‍

من المقرر أن المملكة العربية السعودية ستقوم بإستطلاع شهر شوال للعام 1442ه‍ في يوم التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك، وعلى نتيجة استطلاع الهلال ستُقرر المحكمة العليا في السعودية ما إذا كان شهر رمضان الكريم 29 يوم أو 30 يوم.

وعيد الفطر المبارك من أهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمون في مختلف البلاد العربية، اجازة عيد الفطر المبارك ينتظرها الكثير داخل المملكة العربية السعودية ليحتفلوا بمراسم العيد، فمنهم من يحتفل خارج السعودية مع أهله واصدقائه أو يستأجر هو وأسرته استراحة أو شاليه، و غيرها من مراسم و صور الاحتفال التي تضيف البهجة و الفرحة على كل بيت.