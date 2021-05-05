نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين 1442ه‍ وكيفية الإستعلام عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين 1442ه‍ وكيفية الإستعلام عنها ، مع قُرب انتهاء شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك 1442، يحرص الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية على متابعة موعد نزول مساعدة الضمان الإجتماعي لإعانتهم على متطلبات الحياة، فهى مساعدة مالية يتم تقديمها لمساعدة الكثير من الأسر محدودة الدخل و التي ليس لديهم مصدر دخل ثابت لهم، وتكون الأولوية في صرف المساعدة المقطوعة للمواطنين الأكثر حاجة ويتم ذلك بعد مراجعة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لجميع الطلبات المُقدمة من قِبل المواطنين وبالتالي يتم ترتيب أولوية صرف المساعدة المقطوعة للحالات الأكثر إحتياجًا.

الشروط اللازمة للحصول على المساعدة المقطوعة 1442 ه‍

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها في المُتقدمين للحصول على المساعدة المقطوعة، وفيما يلي يتم توضيح هذه الشروط

أن لا يكون المُتقدم لديه أملاك سواء عقارات أو أراضي أو لديه سجل تجاري، ولا يكون لديه دخل مرتفع و ثابت، وإنما يتم تقديمها لأصحاب الدخل المحدود.

من يحصل على المساعدة المقطوعة لابد أن يكون سعودي الجنسية وليس لديه أي جنسيات أخرى.

أن يُقيم على الأراضي السعودية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على مساعدة الضمان الإجتماعي.

يتم صرف مساعدة الضمان الإجتماعي للأسر التي لايوجد عائل لها، وذوي الإعاقات الذين ليس لديهم قدرة على العمل وليس لديهم أي مصدر دخل.

كما يتم صرفها للأيتام والأرامل الذين لا يوجد عائل لهم وليس لديهم مصدر للدخل، وكذلك للمواطنين كبار السن وليس لديهم قدرة على العمل.

خطوات الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 ه‍

الدخول على الموقع الرسمي ل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

. اختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة من أيقونة الإستعلامات الإلكترونية.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمُستعلم ورمز التحقق المعروض على الشاشة.

يتم الضغط على استعلام، وستظهر كافة المعلومات الخاصة بالمساعدة المقطوعة من حيث موعد صرفها، و حالة المُستعلم من استحقاقه للحصول عليها أو عدمه.

خطوات الإستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 ه‍ برقم الطلب